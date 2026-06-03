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Presidente do Tribunal de Justiça anuncia investimento milionário para construção de novos fóruns em Wenceslau Braz e Jaguariaíva

Desembargadora Lidia Maejima também apresentou projetos em Santo Antônio da Platina e São Jerônimo da Serra; obras devem começar entre o fim de 2026 e o início de 2027

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
03/06/2026 às 17h32
Presidente do Tribunal de Justiça anuncia investimento milionário para construção de novos fóruns em Wenceslau Braz e Jaguariaíva
Desembargadora anunciou a construção do novo fórum de Wenceslau Braz. Foto: Prefeitura de Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), a desembargadora Lidia Maejima, esteve em municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais nesta terça-feira (02) e quarta-feira (03) para anunciar uma série de investimentos na estrutura do Poder Judiciário. As cidades de Wenceslau Braz, Jaguariaíva, Santo Antônio da Platina e São Jerônimo da Serra foram contempladas com projetos para construção de novos fóruns, em um pacote de obras que deve ultrapassar os R$ 40 milhões.

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A iniciativa faz parte do plano de modernização da infraestrutura do Judiciário e prevê a construção de prédios amplos, modernos e adaptados às necessidades atuais de atendimento. Além de oferecer melhores condições de trabalho para magistrados, servidores e demais profissionais que atuam no sistema de Justiça, os novos espaços também devem proporcionar mais conforto e acessibilidade para os cidadãos que dependem dos serviços prestados pelas unidades judiciais.

Os projetos contemplam edificações com mais de mil metros quadrados de área construída, distribuídas em ambientes planejados para otimizar o atendimento ao público, ampliar a capacidade operacional das comarcas e atender às exigências de acessibilidade, segurança e eficiência energética. A proposta é substituir estruturas antigas por prédios mais modernos e adequados à demanda crescente dos municípios.

Em Wenceslau Braz, o anúncio foi realizado na manhã de terça-feira (2) e contou com a presença de autoridades locais, entre elas o prefeito Luiz Carlos Vidal, o Polaco, o vice-prefeito Paulo Henrique Lima, o Rick, vereadores, representantes do Judiciário e lideranças da comunidade.

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Conforme apurado pela reportagem da Folha, o novo fórum será construído em um terreno localizado ao lado da Paróquia São José, na Vila Santa Maria. A área foi cedida ao Tribunal de Justiça há alguns anos justamente para viabilizar futuras expansões da estrutura judiciária no município.

Durante o evento, o prefeito Polaco aproveitou a oportunidade para apresentar uma reivindicação considerada histórica pela administração municipal. Segundo ele, a intenção é que o atual prédio do fórum seja transferido para o patrimônio do município após a mudança das atividades para a nova sede.

“Pedi que o atual prédio do fórum se transformasse na nova sede da prefeitura. É um sonho antigo das gestões de Wenceslau Braz e, se tudo der certo, vai ser realizado”, afirmou o prefeito.

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Valor investido em Jaguariaíva supera R$ 17 milhões. Foto: SECOM Jaguariaíva

A cidade de Jaguariaíva também recebeu a visita da desembargadora na terça-feira. No município dos Campos Gerais, o prefeito Juca Sloboda destacou a importância da obra e revelou detalhes do investimento previsto para a construção.

“Serão mais de 14 meses de trabalho e mais de R$ 17 milhões investidos nesse novo prédio. É uma demanda que Jaguariaíva busca desde as gestões anteriores e que agora está se concretizando”, ressaltou.

Segundo o prefeito, a nova estrutura permitirá melhores condições de atendimento à população e acompanhará o crescimento da cidade, oferecendo mais eficiência aos serviços prestados pelo Poder Judiciário.

A agenda da presidente do TJPR teve continuidade nesta quarta-feira (3), quando ela esteve em Santo Antônio da Platina para apresentar oficialmente o projeto do novo fórum e marcar o início do processo que dará origem às obras. A visita reuniu autoridades locais, representantes do Judiciário e lideranças regionais.

Ainda na tarde de quarta-feira, a desembargadora esteve em São Jerônimo da Serra, onde também anunciou a construção de uma nova unidade judiciária. O município é o menor entre os contemplados pelo pacote de investimentos, mas a obra é considerada estratégica para fortalecer a estrutura de atendimento judicial da comarca.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a expectativa é que as obras tenham início entre o final deste ano e o começo de 2027. O prazo estimado para execução varia entre 14 e 15 meses, dependendo das características de cada projeto e dos processos licitatórios.

Embora o Tribunal de Justiça ainda não tenha divulgado oficialmente o valor individual de cada empreendimento, os números apresentados durante os anúncios indicam investimentos expressivos. Considerando a estimativa divulgada em Jaguariaíva e as características semelhantes dos demais projetos, o montante destinado às quatro cidades deverá superar os R$ 40 milhões.

Foto: Reprodução/Wagner Repórter
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