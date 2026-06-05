Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

EPR Litoral Pioneiro inicia cronograma de detonações de rochas durante as próximas semanas na BR-153

Operações começam na terça-feira (09) e serão realizadas às terças e quintas-feiras até o final de julho, entre os quilômetros 33,400 e 33,820 da rodovia, próximo à ponte sobre o Rio Ubá

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
05/06/2026 às 14h27
EPR Litoral Pioneiro inicia cronograma de detonações de rochas durante as próximas semanas na BR-153
A partir desta terça-feira (9), a EPR Litoral Pioneiro inicia um cronograma de detonações de rochas para obras de ampliação da BR-153, em Santo Antônio da Platina. Foto: EPR Litoral Pioneiro

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A partir desta terça-feira (9), a EPR Litoral Pioneiro inicia um cronograma de detonações de rochas para obras de ampliação da BR-153, em Santo Antônio da Platina. As operações acontecerão às terças e quintas-feiras, até o fim de julho, entre os quilômetros 33,400 e 33,820 da rodovia, próximo à ponte sobre o Rio Ubá.

As ações serão realizadas a partir de 14h, com duração máxima prevista de duas horas, considerando o período de detonação e eventual trabalho de limpeza da área. Neste período o tráfego ficará totalmente interditado para todos tipo de veículos, ciclistas e pedestres, por motivo de segurança.

Continua após a publicidade

“Este é um processo importante para o avanço das obras de ampliação da BR-153, e é programado de maneira eficiente, para uma execução ágil e segura”, explica o gerente de Engenharia da concessionária, André Barreto.

Após as detonações entre os quilômetros 33,400 e 33,820 da BR-153, serão executadas ainda operações em outros trechos da rodovia, que serão previamente anunciadas pela concessionária. Os usuários que tiverem dúvidas sobre a ação podem ligar para o telefone 0800 277 0153 para mais informações, além de acompanharem as atualizações sobre o fluxo na rodovia pelos canais de comunicação pelo WhatsApp e no X.

Operação em Jacarezinho

Além das operações programadas a partir de terça-feira, a EPR Litoral Pioneiro também realiza na quinta-feira (11) uma nova detonação de rochas no km 20,100 da BR-153, em Jacarezinho, próximo às empresas Tonet. A ação será próxima ao ponto da atividade executada na última sexta-feira (29 de maio). A rodovia ficará interditada para o fluxo de veículos entre os quilômetros 20,800 e 19,800, nos dois sentidos.

Continua após a publicidade

Ações seguras

A operação de detonação de rochas conta com todos os dispositivos necessários de segurança previstos pelas normas e regulamentações vigentes. “A primeira ação realizada pela concessionária em Jacarezinho foi um sucesso. A rodovia foi liberada em menos de uma hora, gerando mínimo impacto aos usuários”, comenta Barreto.

Todas as detonações irão ocorrer em locais afastados, na faixa de domínio. Antes de cada ação serão emitidos avisos sonoros em 5, 3 e 1 minuto, para alertar sobre a ação.

Está prevista ainda a evacuação das residências próximas aos pontos de detonações e a concessionária mantém contato com todos os moradores instalados no raio de segurança, informando sobre a necessidade de deixar o local no momento das ações. 

Continua após a publicidade

A programação pode ser alterada devido às condições climáticas. Equipes da concessionária estarão no local para orientar os usuários, que podem organizar suas viagens considerando o período de interdição da rodovia nos dias de operação. O número de emergência da EPR Litoral Pioneiro, o 0800 277 0153, também está à disposição para informações e acionamentos em caso de emergência. Este número também atende pelo WhatsApp.

Lançamento da pedra fundamental do novo fórum da comarca de Wenceslau Braz. Foto: Prefeitura de Wenceslau Braz
MILIONÁRIO Há 11 horas

Justiça investirá mais de R$ 32 milhões na construção de novos fóruns em Wenceslau Braz e Jaguariaíva

Investimento total supera R$ 66 milhões com as obras em Santo Antônio da Platina e São Jerônimo da Serra; obras podem começar ainda neste ano

 Desembargadora anunciou a construção do novo fórum de Wenceslau Braz. Foto: Prefeitura de Wenceslau Braz
OBRAS DO JUDICIÁRIO Há 2 dias

Presidente do Tribunal de Justiça anuncia investimento milionário para construção de novos fóruns em Wenceslau Braz e Jaguariaíva

Desembargadora Lidia Maejima também apresentou projetos em Santo Antônio da Platina e São Jerônimo da Serra; obras devem começar entre o fim de 2026 e o início de 2027

 Foto: Reprodução/Wagner Repórter
VIDA SALVA Há 5 dias

Bebê de seis dias é salva por bombeiro após se engasgar no Norte Pioneiro

A pequena Luana foi salva por um cabo neste domingo (31), após momentos de desespero e angústia, que terminaram em alívio em Cornélio Procópio

 Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
MAIS CAROS DO PARANÁ Há 1 semana

Gasolina dispara no Norte Pioneiro e litro já encosta nos R$ 7 em cidades da região

Levantamento da ANP coloca Santo Antônio da Platina entre os municípios com combustível mais caro do Paraná; Cornélio Procópio também aparece na lista

 Obra é um dos projetos mais esperados por moradores e motoristas que circulam pelo trecho. Foto: EPR Litoral Pioneiro
OBRAS NÃO PARAM Há 2 semanas

EPR Litoral Pioneiro trabalha na fundação da nova ponte sobre o Rio Ubá, na BR-153

Obra ganha forma em projeto executado pela concessionária; ponte terá 130 metros de extensão, 21 metros de largura e 4 faixas de circulação de veículos

Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
MUDANÇAS? Há 8 horas

Ancelotti faz testes em treino nas vésperas de amistoso do Brasil contra o Egito
“LIVRAMENTO” Há 8 horas

MC Guimê detalha acidente com esposa e filha de 5 meses: “Foi um livramento de Deus”
NORTE PIONEIRO Há 8 horas

Polícia prende foragido por homicídio em Siqueira Campos
SÉRIE DE FURTOS Há 8 horas

Vídeo: homem finge fazer doação e furta cofre de doação para Hospital do Câncer no Norte Pioneiro; vários furtos aconteceram
FERIADO “QUENTE” Há 9 horas

Briga de casal acaba com homem preso em Wenceslau Braz

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR Coluna da ADI – Pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO O Amor Entra em Cena em Siqueira Campos
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados