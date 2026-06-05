EPR Litoral Pioneiro inicia cronograma de detonações de rochas durante as próximas semanas na BR-153

A partir desta terça-feira (9), a EPR Litoral Pioneiro inicia um cronograma de detonações de rochas para obras de ampliação da BR-153, em Santo Antônio da Platina. Foto: EPR Litoral Pioneiro

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A partir desta terça-feira (9), a EPR Litoral Pioneiro inicia um cronograma de detonações de rochas para obras de ampliação da BR-153, em Santo Antônio da Platina. As operações acontecerão às terças e quintas-feiras, até o fim de julho, entre os quilômetros 33,400 e 33,820 da rodovia, próximo à ponte sobre o Rio Ubá.

As ações serão realizadas a partir de 14h, com duração máxima prevista de duas horas, considerando o período de detonação e eventual trabalho de limpeza da área. Neste período o tráfego ficará totalmente interditado para todos tipo de veículos, ciclistas e pedestres, por motivo de segurança.

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“Este é um processo importante para o avanço das obras de ampliação da BR-153, e é programado de maneira eficiente, para uma execução ágil e segura”, explica o gerente de Engenharia da concessionária, André Barreto.

Após as detonações entre os quilômetros 33,400 e 33,820 da BR-153, serão executadas ainda operações em outros trechos da rodovia, que serão previamente anunciadas pela concessionária. Os usuários que tiverem dúvidas sobre a ação podem ligar para o telefone 0800 277 0153 para mais informações, além de acompanharem as atualizações sobre o fluxo na rodovia pelos canais de comunicação pelo WhatsApp e no X.

Operação em Jacarezinho

Além das operações programadas a partir de terça-feira, a EPR Litoral Pioneiro também realiza na quinta-feira (11) uma nova detonação de rochas no km 20,100 da BR-153, em Jacarezinho, próximo às empresas Tonet. A ação será próxima ao ponto da atividade executada na última sexta-feira (29 de maio). A rodovia ficará interditada para o fluxo de veículos entre os quilômetros 20,800 e 19,800, nos dois sentidos.

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Ações seguras

A operação de detonação de rochas conta com todos os dispositivos necessários de segurança previstos pelas normas e regulamentações vigentes. “A primeira ação realizada pela concessionária em Jacarezinho foi um sucesso. A rodovia foi liberada em menos de uma hora, gerando mínimo impacto aos usuários”, comenta Barreto.

Todas as detonações irão ocorrer em locais afastados, na faixa de domínio. Antes de cada ação serão emitidos avisos sonoros em 5, 3 e 1 minuto, para alertar sobre a ação.

Está prevista ainda a evacuação das residências próximas aos pontos de detonações e a concessionária mantém contato com todos os moradores instalados no raio de segurança, informando sobre a necessidade de deixar o local no momento das ações.

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A programação pode ser alterada devido às condições climáticas. Equipes da concessionária estarão no local para orientar os usuários, que podem organizar suas viagens considerando o período de interdição da rodovia nos dias de operação. O número de emergência da EPR Litoral Pioneiro, o 0800 277 0153, também está à disposição para informações e acionamentos em caso de emergência. Este número também atende pelo WhatsApp.