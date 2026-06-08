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XXI EnCena atrai mais de 5 mil pessoas e consolida Jacarezinho como referência cultural no Paraná

Festival internacional levou teatro, arte e reflexão para diferentes públicos e comunidades do município

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
08/06/2026 às 17h33
XXI EnCena atrai mais de 5 mil pessoas e consolida Jacarezinho como referência cultural no Paraná
Realizado entre os dias 18 de maio e 1º de junho, o evento reafirmou sua posição como um dos mais importantes festivais de artes cênicas do Norte Pioneiro. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Mais de cinco mil pessoas prestigiaram a 21ª edição do EnCena – Festival Internacional de Teatro de Jacarezinho, que encerrou sua programação após duas semanas de intensa movimentação cultural. Realizado entre os dias 18 de maio e 1º de junho, o evento reafirmou sua posição como um dos mais importantes festivais de artes cênicas do Norte Pioneiro, reunindo artistas, estudantes e espectadores em uma programação marcada pela diversidade, inclusão e intercâmbio cultural.

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Com casas lotadas no Conjunto Amadores de Teatro (CAT), o festival apresentou 13 espetáculos e seis cenas curtas, totalizando 33 apresentações. Além dos palcos tradicionais, o EnCena também levou arte para escolas municipais, para o distrito de Marques dos Reis, para o Bairro Ouro Grande e para a comunidade da Pedreira, ampliando o acesso à cultura e aproximando diferentes públicos do universo teatral.

A edição deste ano teve como tema central o protagonismo feminino. A programação destacou espetáculos escritos, dirigidos ou protagonizados por mulheres, promovendo reflexões sobre identidade, memória, resistência e desigualdades sociais. A proposta buscou valorizar a presença feminina nas artes cênicas e fomentar debates sobre temas contemporâneos por meio da linguagem artística.

Entre os espectadores, o sentimento predominante foi de encantamento. A cantora e pedagoga Rosana Paula da Rosa acompanhou grande parte da programação e destacou a força das apresentações.

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“O teatro mexe em um lugar muito bonito dentro de cada pessoa. O XXI EnCena foi incrível. Não tenho palavras para expressar o quanto gostei dos espetáculos que acompanhei. Foi um evento lindo”, afirmou.

Para Patrick Mattos, um dos participantes do festival, a arte mostrou mais uma vez seu poder de provocar reflexões.

“Os espetáculos trouxeram questões muito presentes na sociedade. A arte tem essa capacidade de despertar memórias, criar conexões e nos fazer repensar nossas vivências. Cada apresentação teve uma mensagem única e impactante”, destacou.

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Outro grande destaque desta edição foi a retomada das atrações internacionais. O festival recebeu grupos do Chile e do Uruguai, além de uma coprodução envolvendo artistas do Canadá. A participação estrangeira fortaleceu o intercâmbio cultural e proporcionou ao público contato com diferentes formas de fazer teatro, ampliando horizontes e enriquecendo a experiência artística.

A professora Paula Izidoro, do curso de Letras Espanhol da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), levou seus alunos para acompanhar as apresentações internacionais e ressaltou a importância da iniciativa.

“Foi uma oportunidade única. O contato com a língua espanhola e com outras culturas torna o aprendizado muito mais significativo para os estudantes”, enfatizou.

O XXI EnCena foi promovido pela Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a UENP, o Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Jacarezinho e o Conjunto Amadores de Teatro. O evento também contou com apoio das secretarias estaduais de Cultura, Turismo e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, além do Sesc Paraná.

Com grande participação popular, programação diversificada e presença internacional, o festival encerra mais uma edição reforçando a vocação de Jacarezinho como um dos principais polos culturais do interior paranaense.

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