Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Empresário dos Campos Gerais é assassinado a tiros

Paulo César dos Santos foi morto nesta quinta-feira (04) em Ortigueira. Ele morava em Telêmaco Borba

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM A REDE
05/06/2026 às 11h55
Empresário dos Campos Gerais é assassinado a tiros
Paulo foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. - Foto: Reprodução/Redes sociais

DA REDAÇÃO/A REDE - FOLHA EXTRA

Um crime registrado na localidade de Campina dos Pupos, no município de Ortigueira, mobilizou as forças de segurança pública e resultou na morte do empresário Paulo César dos Santos. O caso aconteceu nesta quinta-feira (4). A vítima, que era atuante no município vizinho de Telêmaco Borba, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações apuradas,s, equipes de socorro médico foram acionadas imediatamente após o atentado para prestar os primeiros atendimentos. Contudo, devido à gravidade das perfurações, o empresário não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local do crime. As informações são do Página Atento a rede, parceiro do Portal aRede.

Logo após a constatação do homicídio, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências pela região do distrito. Em uma resposta rápida, os policiais localizaram o principal suspeito de efetuar os disparos. O homem foi preso em flagrante e, durante a abordagem, as equipes apreenderam a arma de fogo supostamente utilizada na ação criminosa.

O suspeito e o armamento foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, que já instaurou um inquérito para investigar o caso. Os investigadores trabalham agora para esclarecer a motivação do crime e a dinâmica das circunstâncias que levaram ao assassinato.

Continua após a publicidade

O corpo de Paulo César dos Santos foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames de necropsia. Os atos fúnebres serão realizados em Telêmaco Borba e estão sob a responsabilidade da Funerária Monte Alegre. Os horários e o local exato do velório e do sepultamento dependem da liberação oficial do corpo e serão divulgados posteriormente pelos familiares.

Imagem Ilustrativa. Foto: PMPR
NORTE PIONEIRO Há 8 horas

Polícia prende foragido por homicídio em Siqueira Campos

Acusado de matar uma pessoa em Itaporanga foi preso na madrugada desta sexta-feira (05), após ser flagrado na PR-092

 Em um dos casos, o homem fingiu que doaria dinheiro, e furtou o cofre. Foto: Divulgação
SÉRIE DE FURTOS Há 9 horas

Vídeo: homem finge fazer doação e furta cofre de doação para Hospital do Câncer no Norte Pioneiro; vários furtos aconteceram

Suspeito usava diferentes estratégias para enganar os comerciantes e levar dinheiro que seria destinado a pacientes em tratamento em Cornélio Procópio; Polícia Civil conseguiu identificá-lo e ele acabou preso

 Homem foi preso pela PM e levado à Delegacia. Foto: Folha Extra
FERIADO “QUENTE” Há 9 horas

Briga de casal acaba com homem preso em Wenceslau Braz

Caso aconteceu na noite desta quinta-feira (04); homem foi preso após fazer ameaças contra a mulher

 O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (04). Foto: Divulgação
CAMPOS GERAIS Há 10 horas

Motorista embriagado causa acidente e acaba preso

Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (04); ninguém ficou ferido

 Isis Victoria Mizerski, desaparecida desde 2024. Foto: Reprodução
SEM RESPOSTAS Há 14 horas

Desaparecimento de adolescente grávida nos Campos Gerais completa dois anos sem respostas

Isis Victoria Mizerski sumiu em junho de 2024 e nunca mais foi encontrada. Investigações apontam que ela foi assassinada por Marcos Vagner de Souza, apontado como pai do bebê. Homem está preso e alega inocência.

Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
MUDANÇAS? Há 8 horas

Ancelotti faz testes em treino nas vésperas de amistoso do Brasil contra o Egito
“LIVRAMENTO” Há 8 horas

MC Guimê detalha acidente com esposa e filha de 5 meses: “Foi um livramento de Deus”
NORTE PIONEIRO Há 8 horas

Polícia prende foragido por homicídio em Siqueira Campos
SÉRIE DE FURTOS Há 9 horas

Vídeo: homem finge fazer doação e furta cofre de doação para Hospital do Câncer no Norte Pioneiro; vários furtos aconteceram
FERIADO “QUENTE” Há 9 horas

Briga de casal acaba com homem preso em Wenceslau Braz

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR Coluna da ADI – Pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO O Amor Entra em Cena em Siqueira Campos
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados