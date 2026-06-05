Empresário dos Campos Gerais é assassinado a tiros

DA REDAÇÃO/A REDE - FOLHA EXTRA

Um crime registrado na localidade de Campina dos Pupos, no município de Ortigueira, mobilizou as forças de segurança pública e resultou na morte do empresário Paulo César dos Santos. O caso aconteceu nesta quinta-feira (4). A vítima, que era atuante no município vizinho de Telêmaco Borba, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo.

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De acordo com as informações apuradas,s, equipes de socorro médico foram acionadas imediatamente após o atentado para prestar os primeiros atendimentos. Contudo, devido à gravidade das perfurações, o empresário não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local do crime. As informações são do Página Atento a rede, parceiro do Portal aRede.

Logo após a constatação do homicídio, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências pela região do distrito. Em uma resposta rápida, os policiais localizaram o principal suspeito de efetuar os disparos. O homem foi preso em flagrante e, durante a abordagem, as equipes apreenderam a arma de fogo supostamente utilizada na ação criminosa.

O suspeito e o armamento foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, que já instaurou um inquérito para investigar o caso. Os investigadores trabalham agora para esclarecer a motivação do crime e a dinâmica das circunstâncias que levaram ao assassinato.

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O corpo de Paulo César dos Santos foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames de necropsia. Os atos fúnebres serão realizados em Telêmaco Borba e estão sob a responsabilidade da Funerária Monte Alegre. Os horários e o local exato do velório e do sepultamento dependem da liberação oficial do corpo e serão divulgados posteriormente pelos familiares.