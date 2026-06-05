Empresário dos Campos Gerais é assassinado a tiros

DA REDAÇÃO/A REDE - FOLHA EXTRA
Um crime registrado na localidade de Campina dos Pupos, no município de Ortigueira, mobilizou as forças de segurança pública e resultou na morte do empresário Paulo César dos Santos. O caso aconteceu nesta quinta-feira (4). A vítima, que era atuante no município vizinho de Telêmaco Borba, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo.
De acordo com as informações apuradas,s, equipes de socorro médico foram acionadas imediatamente após o atentado para prestar os primeiros atendimentos. Contudo, devido à gravidade das perfurações, o empresário não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local do crime. As informações são do Página Atento a rede, parceiro do Portal aRede.
Logo após a constatação do homicídio, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências pela região do distrito. Em uma resposta rápida, os policiais localizaram o principal suspeito de efetuar os disparos. O homem foi preso em flagrante e, durante a abordagem, as equipes apreenderam a arma de fogo supostamente utilizada na ação criminosa.
O suspeito e o armamento foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, que já instaurou um inquérito para investigar o caso. Os investigadores trabalham agora para esclarecer a motivação do crime e a dinâmica das circunstâncias que levaram ao assassinato.
O corpo de Paulo César dos Santos foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames de necropsia. Os atos fúnebres serão realizados em Telêmaco Borba e estão sob a responsabilidade da Funerária Monte Alegre. Os horários e o local exato do velório e do sepultamento dependem da liberação oficial do corpo e serão divulgados posteriormente pelos familiares.