Rede nacional e paranaenses na Copa, confira na Coluna da ADI – Pelo Paraná

Rede nacional

O Paraná se tornou o primeiro estado da região Sul a integrar o Sistema Nacional de Economia de Impacto (Simpacto), iniciativa do governo federal voltada ao fortalecimento de negócios com impacto social e ambiental. O acordo foi assinado durante o Impacta Mais 2026, em São Paulo, e prevê apoio a financiamentos, inovação e desenvolvimento sustentável.

Paranaenses na Copa

O Paraná terá dois representantes na arbitragem da Copa do Mundo de 2026. Os árbitros Bruno Boschilia e Rodolpho Toski Marques foram convocados pela Fifa para atuar no torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Boschilia integrará o quadro de árbitros assistentes, enquanto Toski Marques atuará no VAR. Ao todo, o Brasil terá nove representantes na equipe de arbitragem da competição, que contará com 104 partidas entre junho e julho de 2026.

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Avanço na saúde

A pré-candidata ao Governo do Estado, Karime Fayad (MDB), publicou balanço das ações na saúde em Rio Branco do Sul e destacou o funcionamento do Hospital e Maternidade local. “Ver o Hospital e Maternidade Rio Branco do Sul funcionando, salvando vidas e acolhendo famílias é uma dessas coisas que dá orgulho de verdade no coração”, afirmou. Segundo ela, a unidade já contabiliza mais de 210 nascimentos, quase 160 cirurgias e mais de 700 consultas especializadas desde janeiro.

Estratégia nacional

Curitiba e Foz do Iguaçu ganharam destaque na estratégia do Ministério do Turismo para transformar cidades brasileiras em Destinos Turísticos Inteligentes. A capital paranaense foi citada pelo planejamento urbano sustentável e integração tecnológica, enquanto Foz apareceu como referência internacional em mobilidade, acessibilidade e turismo multicultural na tríplice fronteira.

Mais de 1 milhão

O Paraná tem hoje 1.032.927 trabalhadores na escala 6x1, modelo que pode ser alterado caso avance no Congresso a proposta do governo federal para reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas. Segundo o Ministério do Trabalho, outros 2,5 milhões de trabalhadores paranaenses seriam alcançados pela mudança. O Estado aparece entre os cinco com maior número de pessoas atualmente submetidas ao regime com apenas um dia de descanso semanal.

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Tributação rural

A Câmara aprovou urgência para três projetos do deputado paranaense Pedro Lupion (PP) ligados ao agronegócio e à tributação rural. As propostas tratam de regras para normas do Ministério da Agricultura, tributação de arrendamentos rurais e proteção de incentivos fiscais do setor agropecuário. Com a urgência aprovada, os textos podem seguir direto para votação no plenário.

Primeira infância

O Paraná ficou entre os estados com maior participação no levantamento nacional sobre políticas para a Primeira Infância realizado pelo MEC. Ao todo, 356 municípios paranaenses concluíram o preenchimento do diagnóstico, colocando o Estado entre os cinco maiores em adesão no país. O estudo vai orientar novas ações voltadas às crianças de zero a seis anos e fortalecer políticas públicas integradas.

Maus-tratos

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou parecer do deputado paranaense Delegado Matheus Laiola (União) que prevê demissão por justa causa para trabalhadores condenados por maus-tratos contra animais. O texto amplia a regra para todos os empregados regidos pela CLT e determina que a punição só poderá ocorrer após condenação definitiva na Justiça.

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Industrialização

A Prefeitura de Bandeirantes autorizou a construção do primeiro barracão industrial do município com recursos de emenda do deputado federal Felipe Francischini (União). A obra receberá R$ 300 mil indicados pelo parlamentar, além de contrapartida municipal, e terá investimento total de R$ 421 mil. A expectativa é ampliar a geração de empregos e incentivar a industrialização local.

Abono

O Paraná está entre os estados com maior volume de pagamentos do novo lote do abono salarial liberado pelo Ministério do Trabalho. Trabalhadores nascidos em maio e junho começaram a receber no dia 15, com R$ 362,8 milhões destinados ao Estado. O benefício pode chegar a R$ 1.621 e os pagamentos seguem até 30 de dezembro de 2026.

Centro para mulheres

Guarapuava inaugurou no mês de abril o Centro de Referência da Mulher Brasileira Tatiane Spitzner, voltado ao atendimento de mulheres em situação de violência. A unidade conta com apoio do Ministério das Mulheres e oferece acompanhamento jurídico, social e psicológico especializado. O espaço homenageia a advogada Tatiane Spitzner, vítima de feminicídio em 2018.