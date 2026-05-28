Agroindustrialização, Vet Móvel e mais, confira na Coluna da ADI – Pelo Paraná

Agroindustrialização

O Sistema Ocepar realiza no dia 11 de junho, em Curitiba, o 1º Fórum de Agroindustrialização das Cooperativas Paranaenses. O evento reunirá lideranças do cooperativismo e especialistas do agronegócio para debater os desafios e oportunidades da agroindustrialização no Estado. Entre os convidados está o jornalista Carlos Sardenberg, que fará palestra sobre cenário econômico e os desafios do setor.

Vet Móvel

O pré-candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, destacou nas redes sociais o lançamento do programa Vet Móvel, voltado ao atendimento preventivo de animais no Estado. Na publicação, Sandro também exaltou a atuação do deputado federal Matheus Laiola na causa animal e afirmou que o Paraná avança para se tornar referência nacional no combate aos maus-tratos.

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Banco de Ração

O pré-candidato ao Governo do Paraná pelo Republicanos, Alexandre Curi, protocolou projeto que cria o Banco de Ração e a Farmácia Veterinária Popular no Estado. A proposta prevê distribuição de ração e insumos para entidades de proteção animal e famílias de baixa renda, além de regras de fiscalização e controle sanitário. “Queremos estruturar uma rede de apoio para quem cuida dos animais”, afirmou o deputado.

Casa própria

O pré-candidato a deputado estadual Mário Verri (PT) destacou que o retorno do Minha Casa, Minha Vida no governo Lula reacendeu o sonho da casa própria para mais de 142 mil famílias paranaenses. “Cada casa entregue também significa emprego, renda e desenvolvimento para nossas cidades”, afirmou. Segundo ele, o programa voltou a movimentar a economia e ampliar o acesso à moradia no Paraná.

Fotografia mundial

O fotógrafo André Sanches colocou Curitiba no circuito internacional da fotografia ao chegar à final do prêmio Hasselblad Masters, um dos mais prestigiados do mundo. Ele está entre os 10 finalistas da categoria street, com imagens produzidas no Centro da capital paranaense. As fotografias fazem parte do projeto “Expediente”, desenvolvido há quase uma década e voltado à vida urbana curitibana.

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Aplicativo paranaense

Criado pela jornalista paranaense Adriana Milczevsky em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná, o aplicativo A.dot passou a integrar o sistema nacional do Conselho Nacional de Justiça. A ferramenta já ajudou em mais de 200 adoções e busca aproximar famílias de adolescentes, irmãos e crianças com deficiência acolhidas no país.

Vitória do Paraná

O pré-candidato ao governo do Paraná pelo MDB, Rafael Greca, relembrou a disputa judicial envolvendo as Cataratas do Iguaçu e afirmou que o Estado venceu “duas vezes” no TRF-4. Em publicação nas redes sociais, Greca destacou atuação ao lado do ex-procurador-geral Luciano Borges na defesa do patrimônio paranaense. “As Cataratas são nossas”, escreveu.

Mutirão

A Copel, a Prefeitura de Umuarama e 27 operadoras de internet e telefonia definiram o início de um mutirão para regularização do cabeamento na cidade a partir de julho. O plano prevê adequação de fios instalados fora das normas técnicas e de segurança, com divisão do município em quatro setores. Segundo a companhia, a responsabilidade pela manutenção dos cabos de telecomunicações é das operadoras.

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Acima do mínimo

O Governo do Paraná ultrapassou no primeiro quadrimestre de 2026 o mínimo constitucional exigido para investimentos em saúde e educação. Dados apresentados pela Secretaria da Fazenda na Alep mostram que o Estado aplicou R$ 3 bilhões em saúde, equivalente a 14,76% da Receita Líquida de Impostos, acima dos 12% obrigatórios. Segundo o secretário Norberto Ortigara, o avanço é resultado de maior integração entre as secretarias no planejamento orçamentário.

Filiações

O pré-candidato a deputado estadual Ney Leprevost (Republicanos) comandou um ato de filiações do Republicanos em Curitiba, reunindo mais de 200 lideranças e apoiadores da capital e Região Metropolitana. O evento contou com a presença do presidente da Alep, Alexandre Curi, além de dirigentes partidários e pré-candidatos, reforçando a articulação da sigla para as eleições de 2026.

Investimentos

A assinatura da ordem de serviço para a reforma do Centro Cultural Ondy Hélio Niederauer também serviu para reforçar o peso político do deputado federal Dilceu Sperafico (PP) em Toledo. Somente neste mandato, cerca de R$ 77 milhões em emendas foram destinados ao município. Durante o evento, Sperafico destacou a parceria entre Prefeitura, Câmara e lideranças locais para garantir novos investimentos em áreas como saúde, infraestrutura, esporte e cultura.

Imposto de Renda

Os contribuintes têm até esta sexta-feira (29) para entregar a declaração do Imposto de Renda 2026. A Receita Federal alerta que quem perder o prazo pode ficar com o CPF “pendente de regularização”, o que pode dificultar acesso a empréstimos, abertura de contas bancárias e emissão de passaporte. Especialistas também orientam os contribuintes a consultarem o status da declaração no e-CAC para verificar possíveis pendências ou risco de cair na malha fina.