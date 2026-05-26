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+Enem, restituições do IR, rodovias do Paraná e mais, confira na Coluna da ADI – Pelo Paraná

Coluna ADI-PR desta terça-feira (26)

Por: DAVI MARTINS Fonte: ADI-PR
26/05/2026 às 15h20
+Enem, restituições do IR, rodovias do Paraná e mais, confira na Coluna da ADI – Pelo Paraná
Foto: Itaipu Binacional

+Enem

Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec e Seed-PR lançaram o Projeto +Enem para estudantes da rede pública das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. A iniciativa vai atender cerca de 12 mil alunos com preparação gratuita para o Enem, em formato híbrido. O programa prevê aulões quinzenais, acompanhamento pedagógico, orientação profissional e incentivo à inclusão social. Os organizadores do Projeto +Enem ainda não divulgaram um link público oficial para as inscrições.

Restituições do IR

O Paraná está entre os estados com maior volume de restituições do Imposto de Renda em 2026. Ao todo, 519,5 mil contribuintes paranaenses devem receber cerca de R$ 768,2 milhões já no primeiro lote, pago no dia 29 de maio. Em todo o Brasil, a Receita Federal liberará R$ 16 bilhões para 8,7 milhões de contribuintes, o maior lote da história. O volume recorde deve impulsionar o comércio, os serviços e o pagamento de dívidas no Estado e no país.

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Rodovias do Paraná

A estratégia do Governo do Paraná de ampliar o uso de concreto em rodovias estaduais colocou o Estado como referência nacional em infraestrutura viária sustentável. Estudo do Centro de Liderança Pública (CLP) destacou o modelo paranaense pela maior durabilidade e redução de custos de manutenção ao longo dos anos. O Paraná já implantou mais de 800 quilômetros de pavimento rígido, que pode ter vida útil superior a 20 anos.

Rota até 2035

A indústria moveleira do Paraná avança nesta terça-feira (27) em mais uma etapa da construção da Rota Estratégica 2035, iniciativa coordenada pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná para ampliar a competitividade do setor. O encontro regional será realizado em Ampére, reunindo empresários e especialistas das regiões Oeste e Sudoeste. A entrega final do planejamento está prevista para os dias 4 e 5 de novembro, durante o Congresso Nacional Moveleiro, consolidando prioridades e ações para orientar o desenvolvimento da indústria nos próximos anos.

Agenda em Curitiba

O senador Flávio Bolsonaro estará em Curitiba no próximo dia 29 de maio para participar de agendas ligadas à pré-campanha eleitoral no Paraná. A expectativa é que ele participe de eventos ao lado de Sergio Moro, além dos pré-candidatos ao Senado Deltan Dallagnol e Filipe Barros. Até o momento, não há previsão de encontro com o governador Ratinho Junior.

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Turismo inteligente

Começou nesta segunda-feira (25) o 2º Encontro de Destinos Turísticos Inteligentes dos Campos Gerais, em  Ponta Grossa, promovido pela UTFPR em parceria com o Sebrae/PR. O evento reúne gestores públicos, empreendedores, universidades e startups para debater inovação, sustentabilidade, acessibilidade e gestão no turismo. A programação é gratuita e segue até terça-feira (26), com atividades abertas ao público mediante inscrição.

Elite do futebol

O Paraná Clube garantiu neste sábado (23) o retorno à Primeira Divisão do Campeonato Paranaense após vencer o Araucária por 2 a 1, de virada, na Vila Capanema. Com o resultado, o Tricolor confirmou vaga na final da Segundona Sanepar e manteve a campanha invicta na competição, com 11 vitórias em 13 partidas. O adversário da decisão será definido entre Patriotas e Paranavaí.

Destaque nacional

O morango produzido no Norte Pioneiro do Paraná consolidou status de excelência após conquistar o selo de Indicação Geográfica (IG). Jaboti, considerada a capital paranaense da fruta, lidera a produção ao lado de Japira, Pinhalão e Tomazina. Só em 2024, Jaboti registrou Valor Bruto de Produção de R$ 96,4 milhões e colheu 4.680 toneladas, impulsionado pelas características únicas do solo e do clima da região.

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TRE itinerante

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná realiza na próxima quarta-feira (27), às 14h, a 5ª edição da Sessão Itinerante, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, durante o X Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. A iniciativa busca aproximar a Justiça Eleitoral da população e ampliar o acesso aos julgamentos da Corte.

Qualificação cultural

A Secretaria de Estado da Cultura do Paraná abriu inscrições para o Edital Qualifica Paraná, com investimento de R$ 4,499 milhões por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O chamamento vai selecionar projetos voltados à qualificação de artistas, técnicos e produtores culturais em diversas áreas. As inscrições seguem até 22 de junho pela plataforma SIC.Cultura, canal oficial dos editais de fomento cultural do Estado.

Alteração de data

A Universidade Federal do Paraná alterou a data do vestibular de 2027 para 1º de novembro após o calendário coincidir com a aplicação do Enem. Inicialmente, as provas estavam previstas para o dia 15 de novembro, mesma data da segunda etapa do exame nacional. Segundo a UFPR, a mudança busca evitar conflitos de agenda e ampliar as opções para os candidatos que pretendem participar dos dois processos seletivos.

São João

Após reunir cerca de 30 mil pessoas na estreia, o São João de Curitiba voltará entre os dias 4 e 7 de junho de 2026, no Parque Barigui, durante o feriado de Corpus Christi. A organização promete ampliar a estrutura e manter a aposta em gastronomia típica, atrações culturais e ambientação temática. Entre os destaques confirmados está a Quadrilha Junina Luar do Sertão, de Alagoas, considerada uma das mais premiadas do país.

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