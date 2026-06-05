Governo convoca 35 alunos da região para intercâmbio em países da América, Europa e Oceania

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Os nomes de 35 alunos da região estão entre os quase 500 selecionados na primeira convocação do Ganhando o Mundo 2027. A iniciativa do Governo do Paraná dará aos estudantes a oportunidade de estudar no exterior e vivenciar novas culturas em cinco dos destinos de intercâmbio mais procurados do mundo, distribuídos entre América, Europa e Oceania.

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A convocação foi publicada pelo Governo na última quarta-feira (03). Os estudantes selecionados terão todas as despesas custeadas pelo Estado, incluindo passaporte, visto, materiais didáticos, uniformes e documentação acadêmica, além de receberem um auxílio mensal durante o período no Exterior. Nesta edição, os estudantes serão levados para Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido.

Para o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, o programa representa muito mais do que uma oportunidade de intercâmbio internacional. “A iniciativa tem se firmado como uma importante ferramenta de transformação na trajetória educacional dos nossos estudantes. Ao proporcionar novas vivências e ampliar perspectivas, contribui para o desenvolvimento de competências e fortalece o protagonismo dos alunos nas instituições da rede estadual”, acrescentou.

Na região, entre cidades do Norte Pioneiro e Campos Gerais, 35 estudantes foram selecionados. Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz, sete estudantes foram convocados para o programa. Os selecionados são Rafael Leme Muller (Arapoti), Laura Zimer Thon (Jaguariaíva), Mirela Aparecida de Miranda Santos (São José da Boa Vista), Giullia Inauane Ribeiro de Lima (Salto do Itararé), Taynara de Azevedo do Prado (Santana do Itararé), Maria Clara Nunes Ferreira (Sengés) e Kauany Stephany da Silva (Wenceslau Braz).

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Já no NRE de Jacarezinho, foram convocados Italo Goulart Silva (Abatiá), Alice Ferrazóli Simoni (Andirá), Sophia de Souza Dutra (Barra do Jacaré), Paulo Henrique Gavassa Brandão (Cambará), Victor Hugo da Luz Correa (Carlópolis), Juliana Moraes Honório (Jacarezinho), Catharine Vitória Augusto Volek (Joaquim Távora), Mateus Leite Kozlowiski (Jundiaí do Sul), Luis Guilherme Parmezan Ribeiro (Quatiguá), João Vitor Ferreira Alves (Ribeirão do Pinhal), Giovana Braz Gonçalves dos Santos (Ribeirão Claro) e Isabela dos Santos Trivio (Santo Antônio da Platina).

No NRE de Cornélio Procópio, sete estudantes foram convocados para o programa. Os selecionados são Gabriely dos Santos (Assaí), Jullia Ribeiro da Silva (Bandeirantes), Thaylla Fernanda Lima Arruda (Congonhinhas), Giovana Rocha Rodrigues (Cornélio Procópio), Alexandre Henrique Lopes (Itambaracá), Kauan Marques Pereira (São Jerônimo da Serra) e Christian Carllos Reis (São Sebastião da Amoreira).

No NRE de Ibaiti, nove estudantes foram convocados para o programa. Os selecionados são Manuela Victorino Martins (Conselheiro Mairinck), Isabela Teixeira (Figueira), Everton Rafael Umbelino dos Santos (Guapirama), Emanuele Godoi Budel (Ibaiti), Yuri Mateus Vidal (Jaboti), Crhistian Amaro da Silva (Japira), Gabriel Ribeiro Decol (Pinhalão), Joaquim Lucas Carvalho da Silva (Siqueira Campos) e Murilo Henrique Depizzol Batista (Tomazina).

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Onde estudam os alunos selecionados