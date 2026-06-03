Trocas de figurinhas, nostalgia e diversão: colecionadores e crianças vivem manhã especial em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O clima de Copa do Mundo tomou conta de Wenceslau Braz no último sábado (30). Crianças, jovens, pais, mães e até avós se reuniram na Casa da Cultura para participar do 1º Encontro Municipal de Colecionadores da Copa 2026, um evento que transformou a tradicional troca de figurinhas em um grande momento de convivência familiar, diversão e nostalgia.

Continua após a publicidade

Promovida pela Prefeitura de Wenceslau Braz, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a iniciativa reuniu aproximadamente mil pessoas ao longo da manhã e surpreendeu pela grande adesão da comunidade. O encontro aconteceu das 10h às 13h e atraiu colecionadores de diferentes idades, todos com o mesmo objetivo: completar o álbum da Copa do Mundo e compartilhar experiências que atravessam gerações.

Mais do que um simples espaço para troca de figurinhas repetidas, o evento se tornou um ambiente de integração entre famílias e amigos. Enquanto as crianças procuravam as peças que faltavam para completar suas coleções, os adultos relembravam histórias de outras Copas e reviviam uma tradição que marcou a infância de muitas gerações.

Para tornar a experiência ainda mais especial, a Casa da Cultura recebeu uma decoração temática inspirada no universo do futebol e das Copas do Mundo. Os participantes também puderam aproveitar uma série de atrações preparadas especialmente para o encontro, como pista de bafo, telão com exibição de momentos históricos dos Mundiais, distribuição gratuita de pipoca, espaço para fotos, brincadeiras e sorteios de brindes oferecidos por empresas parceiras do município.

Continua após a publicidade

A proposta chamou a atenção justamente pela simplicidade e pelo impacto positivo. Em uma época marcada pelo uso constante de celulares e telas, muitos pais destacaram a importância de iniciativas que incentivem o contato humano e momentos de qualidade em família.

"Foi emocionante ver crianças, pais e avós sentados lado a lado, conversando, trocando figurinhas e se divertindo juntos. É uma tradição simples, mas que tem um valor enorme", comentou um dos participantes durante o evento.

O secretário municipal de Cultura, Marcos de Brito, comemorou o sucesso da primeira edição e afirmou que o resultado superou todas as expectativas da organização.

Continua após a publicidade

“Este encontro foi um marco para Wenceslau Braz. Conseguimos reunir centenas de pessoas em um ambiente saudável, divertido e familiar. Mais do que trocar figurinhas, promovemos amizade, integração entre as famílias e o resgate de uma tradição que faz parte da memória de muita gente”, destacou.

Segundo ele, a grande procura e a repercussão positiva já motivaram a equipe da Secretaria de Cultura a iniciar os preparativos para uma nova edição.

“O retorno da população foi extremamente positivo. Muitas pessoas já estão pedindo que o evento aconteça novamente. Isso mostra que existe espaço para ações culturais diferentes, que aproximam as pessoas e fortalecem os laços da comunidade”, afirmou.

Marcos também ressaltou que o encontro faz parte de uma proposta maior da Secretaria Municipal de Cultura, que pretende ampliar as atividades voltadas à valorização da história, das tradições e da identidade cultural do município.

“A cultura vai muito além dos grandes espetáculos. Ela está presente nas memórias, nos costumes e nos momentos compartilhados entre as pessoas. Nosso objetivo é justamente criar oportunidades para que a comunidade viva essas experiências e fortaleça o sentimento de pertencimento à cidade”, explicou.

Ao final, o secretário agradeceu a participação da população e o apoio recebido para a realização do evento.

“Foi um trabalho construído por muitas mãos. Agradecemos à administração municipal, à equipe da Secretaria de Cultura, aos parceiros, ao comércio local, aos voluntários e, principalmente, à população que abraçou a ideia. Ver a Casa da Cultura cheia de famílias e crianças foi a maior recompensa que poderíamos ter”, concluiu.

Com o sucesso da primeira edição, a expectativa agora é de que o Encontro Municipal de Colecionadores passe a fazer parte do calendário cultural de Wenceslau Braz, mantendo viva uma tradição que continua encantando pessoas de todas as idades.