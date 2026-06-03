Estado abre vagas para curso gratuito de espanhol; veja como se inscrever

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Estudantes da rede estadual de ensino já podem se inscrever para o curso de Espanhol Online ofertado pelo Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM), por meio do Centro Digital de Idiomas Paraná. Nesta primeira etapa, são disponibilizadas 1,7 mil vagas gratuitas para alunos da rede pública estadual.

Continua após a publicidade

As inscrições começaram nesta quarta-feira (3) e devem ser realizadas pela Área do Aluno, disponível no endereço areadoaluno.seed.pr.gov.br. O processo permanecerá aberto até o preenchimento de todas as vagas.

O curso é totalmente online, com aulas ao vivo e foco na comunicação prática, permitindo que os estudantes desenvolvam habilidades de conversação e ampliem suas oportunidades acadêmicas e profissionais.

Além de ser uma das línguas mais faladas do mundo, o espanhol pode representar um diferencial para o ingresso no mercado de trabalho, processos seletivos e vestibulares. Ao concluir a formação, os participantes recebem certificado oficial.

Continua após a publicidade

"O domínio de uma segunda língua amplia horizontes e cria novas oportunidades para os nossos estudantes. Com o Centro Digital de Idiomas, conseguimos levar ensino de qualidade para todas as regiões do Paraná, utilizando a tecnologia para democratizar o acesso ao aprendizado e preparar os jovens para os desafios acadêmicos e profissionais", afirma o secretário estadual de Educação, Roni Miranda.

Segundo ele, a iniciativa também fortalece a formação integral dos estudantes. "Além de contribuir para o desempenho em vestibulares e processos seletivos, aprender um novo idioma desenvolve competências importantes para a vida pessoal e profissional. Queremos que cada vez mais estudantes aproveitem essas oportunidades oferecidas pela rede estadual", destaca.

Entre os benefícios do curso estão a gratuidade para estudantes da rede estadual, a flexibilidade de horários e a possibilidade de estudar sem sair de casa.

Continua após a publicidade

CELEM

Presente atualmente em 259 instituições públicas, distribuídas em 155 municípios paranaenses, o Celem atende mais de 13 mil estudantes. Além do espanhol, são ofertados cursos de alemão, francês, italiano, japonês, polonês, ucraniano. Também está sendo oferecido Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL) e Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O curso de Português para Falantes de Outras Línguas é destinado, preferencialmente, a estudantes estrangeiros ou a migrantes, regularmente matriculados na rede estadual de ensino do Paraná, que não possuem nível de proficiência suficiente em Língua Portuguesa para a realização das atividades escolares.