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Ibaiti recebe atividades da Carreta da Inovação nesta semana

Unidade fica no município até a quarta-feira com várias atividades gratuitas para população

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com AEN
02/06/2026 às 16h29
Ibaiti recebe atividades da Carreta da Inovação nesta semana
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

IBAITI - O município de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, recebe nesta semana a programação da Carreta da Inovação, projeto itinerante que leva atividades gratuitas voltadas à ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo para diferentes regiões do Estado. A unidade está instalada na Sociedade Rural Regional, localizada na Avenida Alice Pereira Goulart, nº 90, e permanece na cidade até quarta-feira (3).

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Os atendimentos acontecem das 9h às 12h e das 14h às 18h, com atividades abertas ao público de todas as idades. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Fundação Araucária, Simepar, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Durante a passagem por Ibaiti, a população poderá participar de experiências interativas e conhecer tecnologias inovadoras por meio de demonstrações de impressoras 3D, equipamentos de corte a laser, videogames e óculos de realidade virtual. Os visitantes também terão acesso a jogos e vídeos imersivos desenvolvidos para estimular o interesse pela tecnologia e pela inovação.

Além das atividades práticas, a estrutura da carreta foi adaptada para funcionar como uma sala de aula móvel. O espaço conta com mesas, cadeiras, notebooks e acesso à internet via satélite, permitindo a realização de cursos, oficinas, palestras e workshops voltados à capacitação profissional e ao desenvolvimento de novas habilidades.

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A Carreta da Inovação percorre municípios paranaenses desde janeiro de 2025. Com a chegada a Ibaiti e Arapuã, o projeto alcança a marca de 114 cidades atendidas em todo o Estado. Nesse período, mais de 90 mil pessoas participaram das atividades oferecidas pelas unidades itinerantes.

O objetivo da iniciativa é ampliar o acesso ao conhecimento, incentivar o uso da tecnologia e promover oportunidades de aprendizado e qualificação para estudantes, profissionais e demais integrantes da comunidade.

Foto: Reprodução/NP Diário
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