Governo leva novo modelo de unidade de saúde para cidades do Norte Pioneiro

Com foco em descentralização, Paraná avança em obras de Unidades Mistas de Saúde por todo o Estado. Foto: SESA

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Norte Pioneiro está entre as regiões contempladas pelo plano do Governo do Paraná que promete transformar o atendimento de saúde nos municípios. O projeto das novas Unidades Mistas de Saúde (UMS), que reúne em um único espaço os serviços de atenção básica e pronto atendimento, já está em fase avançada de construção em São Sebastião da Amoreira e deve chegar também a Barra do Jacaré e Guapirama.

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De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a unidade de São Sebastião da Amoreira já alcançou mais de 75% de execução das obras, figurando entre os empreendimentos mais adiantados do programa estadual.

Já os municípios de Barra do Jacaré e Guapirama foram habilitados para a etapa de planejamento técnico e elaboração dos projetos, passo necessário para que as futuras construções sejam viabilizadas.

O programa prevê a implantação de uma estrutura moderna capaz de unir os atendimentos de rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBS) com serviços de urgência e emergência funcionando todos os dias da semana.

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Atendimento mais próximo da população

Um dos principais diferenciais das Unidades Mistas de Saúde será a presença de leitos de estabilização para pacientes em estado mais grave. A estrutura permitirá que os moradores recebam os primeiros atendimentos no próprio município, com mais segurança, enquanto aguardam eventual transferência para hospitais de maior porte.

A proposta busca reduzir a dependência dos centros regionais de saúde e evitar deslocamentos longos para casos que podem ser resolvidos localmente.

Segundo o secretário estadual da Saúde, César Neves, o objetivo é descentralizar os serviços e aproximar o atendimento médico da população.

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“É uma estrutura moderna que dá suporte e mantém o paciente no próprio município, evitando deslocamentos desnecessários para grandes centros em casos que possam ser resolvidos localmente”, destacou.

Investimento milionário

Cada unidade segue um projeto padrão com 643 metros quadrados de área construída. O investimento médio por estrutura gira em torno de R$ 4,5 milhões, podendo receber recursos adicionais para compra de equipamentos e mobiliário.

Ao todo, o Paraná já soma duas unidades concluídas, dez em construção e outras 23 previstas. O investimento estadual ultrapassa R$ 139 milhões.