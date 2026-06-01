Fim de semana tem sequência de acidentes com mortos e feridos na região

Redação - Folha Extra

TRÂNSITO - O fim de semana entre a sexta-feira (29) e o domingo (31) foi marcado por uma sequência de tragédias no trânsito que deixaram mortos e feridos na região. As situações mais graves foram registradas na região de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, e resultaram em duas mortes.

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Na noite da sexta-feira, uma colisão entre dois veículos deixou os motoristas feridos na rodovia PR151 no trecho que passa pelo município de Jaguariaíva. A situação envolveu um Chevrolet Classic e um Peugeot 307. As vítimas foram encaminhadas ao hospital.

Ainda na sexta-feira, um homem morreu após passar mal e ser atropelado. A situação foi registrada na região Central de Ribeirão do Pinhal após a vítima ter um mal súbito, cair na via e ser atropelada por um carro. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no Hospital Regional de Cornélio Procópio.

Já na madrugada do sábado (30), um homem morreu atropelado na rodovia PR092 no trecho que passa por Wenceslau Braz. Conforme imagens registradas por uma câmera de segurança, a vítima saiu de um bar situado as margens da rodovia, deitou na pista e foi atingida por um carro. O homem teve ferimentos graves e morreu na hora.

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Ainda no sábado, um acidente envolvendo um Chevrolet Celta, uma carreta Volvo e uma Scania. Conforme as informações da Polícia Rodoviária Estadual, a carreta Volvo seguia no sentido Arapoti a Jaguariaíva quando se envolveu em uma colisão com o Celta e a Scania que seguiam no sentido contrário. Com o impacto, um semirreboque carregado com soja tombou causando a interdição da pista. O motorista da carreta Volvo e do Celta tiveram ferimentos. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital para receber atendimento médico.

Também no sábado, um acidente deixou três jovens feridos na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Joaquim Távora.

Na manhã do domingo, uma tragédia abalou moradores do município de Wenceslau Braz e São José da Boa Vista. Conforme as informações apuradas pela reportagem, um homem seguia em um Chevrolet Celta em direção ao município brazense quando perdeu o controle da direção e sofreu um acidente na rodovia Deputado Agnaldo Pereira Lima. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.