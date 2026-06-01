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Corpus Christi é feriado ou não? Resposta pode mudar de cidade para cidade

Junho chegou e, com ele, uma das dúvidas mais comuns do calendário brasileiro: afinal, Corpus Christi é feriado ou apenas ponto facultativo?

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
01/06/2026 às 16h03
Corpus Christi é feriado ou não? Resposta pode mudar de cidade para cidade
Foto: IA - Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A data, celebrada neste ano em 4 de junho, cai em uma quinta-feira e costuma despertar o interesse de quem já começa a sonhar com um fim de semana prolongado. Mas a resposta não é tão simples quanto parece.

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Embora muita gente trate Corpus Christi como feriado, ele não é considerado um feriado nacional. Oficialmente, a data é classificada como ponto facultativo pelo Governo Federal. Isso significa que a folga não é automática para todos os trabalhadores do país.

Na prática, a situação muda conforme a cidade ou o estado. Diversos municípios e governos estaduais transformam Corpus Christi em feriado religioso por meio de leis locais. Nesses lugares, trabalhadores podem ganhar um dia de descanso e, em muitos casos, até emendar a sexta-feira, formando um período de quatro dias longe da rotina.

Mas qual é a diferença entre feriado e ponto facultativo?

A principal está nos direitos trabalhistas. Quando uma data é considerada feriado, a regra geral prevê a suspensão das atividades. Caso o funcionário precise trabalhar, ele tem direito a receber o dia em dobro ou ganhar uma folga compensatória.

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Já no ponto facultativo a situação é diferente. Órgãos públicos podem dispensar seus servidores sem prejuízo salarial, mas empresas privadas não são obrigadas a liberar os funcionários. Ou seja, para muitos trabalhadores, o expediente acontece normalmente.

Por isso, antes de fazer planos para viajar, descansar ou aproveitar as festas juninas, vale conferir como a data é tratada na sua cidade.

O que vem depois?

Mesmo não sendo feriado nacional, Corpus Christi abre a sequência de datas que ainda podem render bons períodos de descanso em 2026.

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Os próximos feriados nacionais serão:

7 de setembro – Independência do Brasil (segunda-feira)

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

2 de novembro – Finados (segunda-feira)

15 de novembro – Proclamação da República (domingo)

20 de novembro – Dia da Consciência Negra (sexta-feira)

25 de dezembro – Natal (sexta-feira)

Além disso, o calendário ainda conta com alguns pontos facultativos que podem gerar folgas em determinadas repartições e empresas:

4 de junho – Corpus Christi (quinta-feira)

5 de junho – Sexta-feira após Corpus Christi

28 de outubro – Dia do Servidor Público

24 de dezembro – Véspera de Natal (após as 13h)

31 de dezembro – Véspera de Ano Novo (após as 13h)

Para quem gosta de planejar viagens ou simplesmente garantir alguns dias de descanso, 2026 promete ser um dos anos mais generosos dos últimos tempos, com a maioria dos feriados nacionais caindo em dias úteis.

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