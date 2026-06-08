Presa em operação contra o PCC, Deolane Bezerra recebe inúmeras cartas de amor na prisão

A influenciadora e empresária Deolane Bezerra, que está presa na Penitenciária de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, continua sendo alvo de grande atenção pública mesmo atrás das grades. Segundo relatos da família, ela tem recebido diversas cartas com declarações amorosas enviadas por admiradores.

A informação foi compartilhada pela irmã, Dayanne Bezerra, após uma visita realizada no último sábado (6). Em publicação nas redes sociais, a também advogada afirmou que, apesar do carinho demonstrado nas mensagens, Deolane não tem interesse em iniciar qualquer relacionamento neste momento.

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De acordo com o relato, a influenciadora está concentrada na defesa e na tentativa de reverter a situação judicial. Ainda segundo a irmã, as mensagens de apoio, incluindo cartas, palavras de incentivo e até versículos bíblicos têm sido importantes durante o período de detenção.

Dayanne também fez um apelo aos seguidores para que continuem enviando mensagens positivas e orações. No entanto, reforçou que a prioridade de Deolane é provar a inocência e retomar a convivência com a família.

“Estão chegando muitas cartas para ela, e hoje ela está focada em voltar para sua família, sua vida, provar sua inocência e cuidar de todos que ela já cuida. Ela avisou que não está procurando pretendentes nem pensando em relacionamento agora”, relatou a irmã de Deolane.

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Deolane Bezerra: investigação e prisão

Deolane Bezerra foi presa no dia 21 de maio, no âmbito de uma operação da Polícia Civil de São Paulo que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. As apurações indicam possível ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores organizações criminosas do país.

A prisão ocorreu inicialmente em Alphaville e, posteriormente, a influenciadora foi transferida para a unidade prisional de Tupi Paulista, onde permanece de forma preventiva.

O caso segue em andamento na Justiça. Está previsto para o dia 9 de junho o julgamento de um recurso apresentado pela defesa da influenciadora no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que busca a revogação da prisão preventiva.

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Fonte original Portal Banda B.