Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Presa em operação contra o PCC, Deolane Bezerra recebe inúmeras cartas de amor na prisão

Está previsto para terça-feira (9) o julgamento de um recurso apresentado pela defesa da influenciadora no Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Por: DAVI MARTINS Fonte: BANDA B
08/06/2026 às 17h52
Presa em operação contra o PCC, Deolane Bezerra recebe inúmeras cartas de amor na prisão
Mesmo presa, Deolane Bezerra recebe declarações e surpreende fãs. Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora e empresária Deolane Bezerra, que está presa na Penitenciária de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, continua sendo alvo de grande atenção pública mesmo atrás das grades. Segundo relatos da família, ela tem recebido diversas cartas com declarações amorosas enviadas por admiradores.

A informação foi compartilhada pela irmã, Dayanne Bezerra, após uma visita realizada no último sábado (6). Em publicação nas redes sociais, a também advogada afirmou que, apesar do carinho demonstrado nas mensagens, Deolane não tem interesse em iniciar qualquer relacionamento neste momento.

Continua após a publicidade

De acordo com o relato, a influenciadora está concentrada na defesa e na tentativa de reverter a situação judicial. Ainda segundo a irmã, as mensagens de apoio, incluindo cartas, palavras de incentivo e até versículos bíblicos têm sido importantes durante o período de detenção.

Dayanne também fez um apelo aos seguidores para que continuem enviando mensagens positivas e orações. No entanto, reforçou que a prioridade de Deolane é provar a inocência e retomar a convivência com a família.

“Estão chegando muitas cartas para ela, e hoje ela está focada em voltar para sua família, sua vida, provar sua inocência e cuidar de todos que ela já cuida. Ela avisou que não está procurando pretendentes nem pensando em relacionamento agora”, relatou a irmã de Deolane.

Continua após a publicidade

Deolane Bezerra: investigação e prisão

Deolane Bezerra foi presa no dia 21 de maio, no âmbito de uma operação da Polícia Civil de São Paulo que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. As apurações indicam possível ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores organizações criminosas do país.

A prisão ocorreu inicialmente em Alphaville e, posteriormente, a influenciadora foi transferida para a unidade prisional de Tupi Paulista, onde permanece de forma preventiva.

O caso segue em andamento na Justiça. Está previsto para o dia 9 de junho o julgamento de um recurso apresentado pela defesa da influenciadora no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que busca a revogação da prisão preventiva.

Continua após a publicidade

Fonte original Portal Banda B.

Duda Fournier, Bruna Biancardi e Karoline Lima estão no ranking das esposas de jogadores que mais recebem com publicidade. Fotos: Reprodução/ Redes Sociais
FATURANDO MILHÕES Há 10 horas

Esposas de jogadores faturam milhões em publicidade durante a Copa do Mundo; veja os valores

Esposas de Neymar, Lucas Paquetá e Léo Pereira estão em ranking das que mais ganham com publicidade nas redes sociais

Virginia Fonseca. Reprodução: Instagram/@virginia
BASTIDORES Há 10 horas

Virginia ganha missão especial no “Domingão com Huck” durante a Copa do Mundo

Influenciadora mostrará viagens, bastidores, restaurantes e experiências nos Estados Unidos, México e Canadá ao lado de Lívia Andrade e Ed Gama

 Fotógrafo: Rafael Ribeiro / CBF
MUDANÇAS? Há 3 dias

Ancelotti faz testes em treino nas vésperas de amistoso do Brasil contra o Egito

Brasil tem dúvida na defesa e Rayan pode ganhar vaga no time

 MC Guimê. Fotos: Portal LeoDias
“LIVRAMENTO” Há 3 dias

MC Guimê detalha acidente com esposa e filha de 5 meses: “Foi um livramento de Deus”

Funkeiro contou que Fernanda Stroschein protegeu a bebê segundos antes da colisão e revelou a decisão que tomou após conversar com o motociclista

 Artista italiano Maurizio Cattelan criou a peça para questionar o valor da arte. Foto: Reprodução/Centre Pompidou-Metz
ALGUÉM COMEU? Há 6 dias

Banana avaliada em R$ 34 milhões desaparece e mobiliza polícia

Fruta presa na parede com uma fita adesiva é uma obra de arte que estava em exposição em um museu de Metz, na França

Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
DRAMA EM FAMÍLIA Há 10 horas

Homem ameaça matar mãe com faca e é morto pelo irmão com tiro na cabeça no Norte Pioneiro
INVESTIGAÇÃO Há 10 horas

Presa em operação contra o PCC, Deolane Bezerra recebe inúmeras cartas de amor na prisão

FATURANDO MILHÕES Há 10 horas

Esposas de jogadores faturam milhões em publicidade durante a Copa do Mundo; veja os valores

BASTIDORES Há 10 horas

Virginia ganha missão especial no “Domingão com Huck” durante a Copa do Mundo
CULTURA Há 10 horas

XXI EnCena atrai mais de 5 mil pessoas e consolida Jacarezinho como referência cultural no Paraná

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR Coluna da ADI – Pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO O Amor Entra em Cena em Siqueira Campos
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados