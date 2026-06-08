Virginia ganha missão especial no “Domingão com Huck” durante a Copa do Mundo

Muito se especulou sobre qual seria exatamente o papel de Virginia Fonseca na cobertura da Copa do Mundo de 2026 pela Globo. A coluna descobriu que a influenciadora terá uma missão bem diferente da de uma repórter tradicional no Domingão com Huck. Ela será uma espécie de produtora de conteúdo para o programa comandado por Luciano Huck.

A ideia da emissora é aproveitar justamente a linguagem que transformou Virginia em um dos maiores fenômenos das redes sociais do país. No projeto, ela funcionará como uma espécie de produtora de conteúdo de bastidores da atração, apostando em registros mais leves, espontâneos e próximos do público.

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Durante o Mundial, Virginia acompanhará partidas da Seleção Brasileira e circulará pelas cidades-sede dos Estados Unidos, México e Canadá, países que receberão a competição. Além dos jogos, ela mostrará experiências de viagem, passeios, compras, restaurantes, curiosidades locais e situações inusitadas encontradas pelo caminho.

A proposta é apresentar uma Copa do Mundo sob uma perspectiva diferente da cobertura esportiva tradicional, aproximando o evento do público que acompanha conteúdos de lifestyle e entretenimento nas redes sociais.

A influenciadora, porém, não estará sozinha na empreitada. A coluna apurou que Lívia Andrade e Ed Gama também integrarão o projeto especial do “Domingão com Huck” durante o torneio. Os dois dividirão com Virginia a missão de produzir conteúdos diretamente dos países que sediarão os jogos.

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Nos bastidores da Globo, a avaliação é de que o formato tem potencial para dialogar com diferentes perfis de público. Enquanto a cobertura jornalística ficará concentrada nos profissionais do esporte, o trio terá a missão de mostrar tudo aquilo que acontece ao redor da Copa — dos bastidores das cidades ao clima vivido pelos torcedores.

A aposta também reforça a estratégia da emissora de aproximar a linguagem da TV aberta dos formatos que dominam o ambiente digital. E poucos nomes representam melhor esse universo atualmente do que Virginia, que construiu uma audiência milionária justamente compartilhando sua rotina de forma espontânea e descontraída.

Fonte original Portal Leo Dias.