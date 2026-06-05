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Ancelotti faz testes em treino nas vésperas de amistoso do Brasil contra o Egito

Brasil tem dúvida na defesa e Rayan pode ganhar vaga no time

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
05/06/2026 às 17h41
Ancelotti faz testes em treino nas vésperas de amistoso do Brasil contra o Egito
Fotógrafo: Rafael Ribeiro / CBF

Após dar a entender que promoveria cinco mudanças na equipe titular na última quarta-feira (03/06), Carlo Ancelotti pode ser obrigado a mudar os planos na Seleção Brasileira. No treino desta quinta-feira (04/06), o zagueiro Gabriel Magalhães alegou desgaste físico e pode ser poupado do amistoso no próximo sábado (06/06) contra o Egito.

No lugar do zagueiro do Arsenal, treinou Léo Pereira, titular do amistoso contra o Panamá, justamente na vaga de Gabriel Magalhães. Além da possível mudança na zaga, Ancelotti também treinou com Rayan na vaga de Lucas Paquetá, mantendo o esquema com quatro atacantes.

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No treino de ontem, Ancelotti havia feito algumas trocas no time, colocando Douglas Santos na lateral esquerda, no lugar de Alex Sandro, e Igor Thiago no lugar de Matheus Cunha.

Com isso, a possível equipe do Brasil que pode entrar em campo no amistoso contra o Egito é: Alisson; Wesley, Léo Pereira, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Igor Thiago, Raphinha e Vini Jr.

Fonte original Portal Leo Dias.

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