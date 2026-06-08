Esposas de jogadores faturam milhões em publicidade durante a Copa do Mundo; veja os valores

Duda Fournier, Bruna Biancardi e Karoline Lima estão no ranking das esposas de jogadores que mais recebem com publicidade. Fotos: Reprodução/ Redes Sociais

Enquanto a atenção do Brasil se volta para a seleção, fora das quatro linhas as companheiras de alguns jogadores também ganham destaque e transformam influência em dinheiro. Bruna Biancardi, Karoline Lima e Duda Fournier aparecem entre as dez WAGs mais bem pagas da Copa do Mundo de 2026, segundo levantamento divulgado pela Vantix Magazine.

A sigla WAGs vem do inglês “Wives and Girlfriends” e é usada para se referir a esposas e namoradas de atletas, especialmente no futebol. No ranking, Bruna Biancardi é a brasileira mais bem colocada. Parceira de Neymar, a influenciadora aparece na quinta posição, com valor estimado em R$ 775 mil por ação publicitária nas redes sociais.

Continua após a publicidade

Logo atrás está Karoline Lima, namorada do zagueiro Léo Pereira. Ela ocupa a sexta colocação, com faturamento estimado em R$ 295 mil por publicidade. Já Duda Fournier, casada com Lucas Paquetá, aparece em nono lugar na lista, com ganhos calculados em R$ 108 mil por publicação patrocinada.

No topo do ranking está Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo. A influenciadora tem valor estimado em R$ 3 milhões por publicidade. Na segunda posição aparece Antonela Roccuzzo, mulher de Lionel Messi, com cerca de R$ 2 milhões por ação. A atriz espanhola Ester Expósito, apontada como affair de Kylian Mbappé, tem valor estimado em R$ 1,2 milhão por publicação.

De acordo com a Vantix Magazine, os valores foram calculados a partir de dados da Lessie AI, plataforma que usa inteligência artificial para estimar quanto criadores de conteúdo podem cobrar por ações publicitárias. O levantamento considera o ponto médio entre as faixas mínima e máxima praticadas pelo mercado para cada perfil, e não representa necessariamente contratos fechados ou valores oficialmente recebidos pelas influenciadoras.

Continua após a publicidade

Fonte original Portal Banda B.