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MC Guimê detalha acidente com esposa e filha de 5 meses: “Foi um livramento de Deus”

Funkeiro contou que Fernanda Stroschein protegeu a bebê segundos antes da colisão e revelou a decisão que tomou após conversar com o motociclista

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
05/06/2026 às 17h39
MC Guimê detalha acidente com esposa e filha de 5 meses: “Foi um livramento de Deus”
MC Guimê. Fotos: Portal LeoDias

Após o susto vivido pela família na noite desta quinta-feira (4/6), MC Guimê falou com exclusividade ao portal LeoDias sobre a colisão que envolveu a esposa, Fernanda Stroschein, e a filha do casal, Yarin, de apenas 5 meses. O caso aconteceu na região de Alphaville, em São Paulo, quando as duas retornavam para casa após participarem da gravação da nova versão de “País do Futebol”. Apesar dos danos causados aos veículos, ninguém sofreu ferimentos graves.

Ainda emocionado ao relembrar o episódio, o artista destacou a atitude de Fernanda nos segundos que antecederam o impacto. “Na hora, a Fê segurou nossa bebê, porque conseguiu ver a moto vindo em direção ao carro, abraçou a neném e principalmente segurou a cabecinha dela. Foi um livramento de Deus! Nossa bebê está com apenas 5 meses e tudo é muito frágil ainda”, contou.

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O intérprete explicou que a companheira e a filha participaram, pela primeira vez, de um trabalho ao seu lado. “Nós estávamos gravando o clipe da releitura de ‘País do Futebol’ com o Turma do Pagode e, pela primeira vez, minha esposa e minha princesa Yarin participaram. Antes de terminar a gravação, elas saíram para ir embora e, quando já estavam próximos do nosso condomínio aqui em Alphaville, veio um motoboy em direção ao carro”, relatou.

O homem que pilotava a motocicleta sofreu um ferimento na perna, recebeu atendimento médico e posteriormente conversou com o músico. Segundo ele, o diálogo foi determinante para a decisão de ajudar o trabalhador após o ocorrido. “Ele também assumiu o erro dele. Mas, como ele prestou total apoio na hora do acidente mesmo machucado, eu vou ajudar pagando o conserto da moto dele e qualquer coisa hospitalar e medicamentos que ele precisar”, afirmou.

Em um vídeo inédito obtido por nossa equipe, o famoso agradeceu o carinho recebido desde que a notícia veio à tona e reforçou o sentimento de gratidão pelo desfecho da ocorrência. Além de destacar que Fernanda, Yarin e os demais envolvidos passam bem, ele elogiou a postura do motociclista após a colisão. Para o artista, o mais importante é que todos saíram ilesos de uma situação que poderia ter tido consequências muito mais graves.

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Fonte original Portal Leo Dias.

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