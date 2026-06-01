Castração gratuita chega a duas cidades da região em junho; veja como participar

Para participar, os interessados devem procurar os locais de inscrição definidos pela prefeitura de cada município. Foto: IAT

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Milhares de cães e gatos devem passar por castração gratuita no Paraná ao longo deste mês. A nova etapa do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet) começa nesta semana e vai percorrer 37 municípios paranaenses. Entre eles estão São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro, e Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

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Coordenado pelo Instituto Água e Terra (IAT), o programa tem como objetivo controlar a população de animais domésticos, promover o bem-estar animal e contribuir para a saúde pública. A expectativa é realizar cerca de seis mil procedimentos apenas em junho.

Nesta quinta fase do projeto, o Governo do Paraná investiu R$ 19,8 milhões, mais que o dobro do valor aplicado no ciclo anterior. O atendimento é voltado principalmente para famílias de baixa renda, protetores independentes e organizações que atuam na causa animal.

Além das cirurgias, o CastraPet oferece orientações sobre posse responsável, cuidados com os animais e prevenção de doenças. Os tutores também recebem informações sobre os procedimentos pré e pós-operatórios, medicamentos para recuperação dos pets e a implantação gratuita de microchip para identificação dos animais.

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Outro diferencial do programa é o trabalho de conscientização ambiental realizado junto às comunidades, especialmente entre crianças e adolescentes. As ações incluem palestras sobre vacinação, zoonoses e cuidados básicos com cães e gatos.

Para participar, os interessados devem procurar os locais de inscrição definidos pela prefeitura de cada município. O cadastro é gratuito e as vagas são limitadas.

Na região, os atendimentos acontecem em São José da Boa Vista no dia 16 de junho. Já em Jaguariaíva, as castrações estão programadas para o dia 17 de junho.

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Vet-Móvel amplia atendimento

Além do CastraPet, o Governo do Estado também está ampliando os serviços voltados à saúde animal por meio do programa Vet-Móvel Paraná. A iniciativa leva atendimento veterinário gratuito diretamente aos municípios com unidades móveis equipadas para consultas, vacinação, vermifugação e orientações preventivas.

Os serviços incluem aplicação de vacinas antirrábicas e polivalentes, controle de pulgas e carrapatos, avaliação clínica e acompanhamento básico da saúde dos animais.

A expectativa do Estado é que, até o final deste ano, o CastraPet tenha passado por todos os 399 municípios paranaenses, consolidando uma das maiores ações de proteção e bem-estar animal do Brasil.