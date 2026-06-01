Motorista abandona carro após capotar e cair em buraco no Norte Pioneiro

Acidente aconteceu na rodovia PR431 no trecho que passa pelo município de Cambará

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
01/06/2026 às 09h21
CAMBARÁ - Um acidente de trânsito inusitado foi registrado na tarde deste domingo (31) em Cambará, no Norte Pioneiro. Um carro foi encontrado capotado dentro de uma vala as margens da rodovia PR431 e o motorista fugiu do local.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu um automóvel Chevrolet Agile com placas de Chapecó, Santa Catarina. Conforme os dados colhidos no local, o veículo transitava no sentido Jacarezinho a Cambará quando, na altura do km 63 da rodovia, o motorista teria perdido o controle da direção e capotou o veículo dentro de uma vala de obras da construção de um viaduto.

Ainda conforme o boletim de ocorrência da PRE, a equipe foi acionada por funcionários da concessionária que administra o trecho que encontraram o veículo no canteiro das obras. O motorista do automóvel não foi localizado e o veículo não possui pendências administrativas.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.

