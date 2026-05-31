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Acidente violento entre caminhões e carro deixa dois feridos e interdita rodovia em Jaguariaíva 

Colisão envolvendo dois caminhões e um automóvel espalhou carga de soja pela PR-092, bloqueou o trânsito nos dois sentidos e mobilizou equipes de resgate na tarde de sábado (30) 

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM FOLHA PARANAENSE
31/05/2026 às 12h55
Acidente violento entre caminhões e carro deixa dois feridos e interdita rodovia em Jaguariaíva 
Foto: PRE

DA REDAÇÃO/FOLHA PARANAENSE – FOLHA EXTRA 

JAGUARIAÍVA - Um grave acidente envolvendo dois caminhões e um carro deixou feridos em Jaguariaíva, no Campos Gerais. A colisão aconteceu na tarde deste sábado (30), na PR-092. 

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão envolveu um caminhão Volvo FH 540, acoplado a três semirreboques, um caminhão Scania e um Chevrolet Celta. Com o impacto da batida, um dos semirreboques tombou sobre a pista e espalhou uma grande quantidade de soja pela rodovia, bloqueando completamente o trânsito nos dois sentidos. 

As informações levantadas no local apontam que o Volvo seguia no sentido Arapoti–Jaguariaíva quando se envolveu no acidente com o Celta e o caminhão Scania, que trafegavam no sentido contrário. 

O cenário foi de destruição e exigiu uma grande mobilização das equipes de resgate e da Polícia Rodoviária. O motorista do Volvo, de 38 anos, e o condutor do Celta, de 40 anos, sofreram ferimentos moderados e foram encaminhados para atendimento médico. Já o motorista do Scania, de 39 anos, saiu ileso. 

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Além dos veículos danificados, a carga de soja espalhada sobre a pista tornou o trabalho de liberação ainda mais complexo. Equipes atuaram por várias horas na remoção dos caminhões, limpeza da rodovia e controle do tráfego para garantir a segurança dos motoristas. 

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. 

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