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Morador de Wenceslau Braz morre após carro sair da pista e atingir árvore em São José da Boa Vista 

Tragédia aconteceu na manhã deste domingo (31); impacto da colisão foi fatal 

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
31/05/2026 às 11h59
Morador de Wenceslau Braz morre após carro sair da pista e atingir árvore em São José da Boa Vista 
Acidente foi fatal. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma manhã de domingo marcada pela tragédia no Norte Pioneiro. Um morador de Wenceslau Braz morreu após sofrer um grave acidente de trânsito na Rodovia Deputado Agnaldo Pereira Lima, em São José da Boa Vista neste domingo (31).

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De acordo com informações apuradas pela Folha, o motorista seguia no sentido São José da Boa Vista–Wenceslau Braz quando, por motivos que ainda serão investigados, perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e atingiu violentamente uma árvore às margens da rodovia, nas proximidades do CTG. 

A força do impacto foi tão intensa que o condutor não resistiu aos ferimentos. Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento, mas a vítima morreu ainda no local. 

O acidente mobilizou socorristas e chamou a atenção de quem passava pelo trecho da rodovia. As circunstâncias que levaram à saída de pista ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. 

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Informações extraoficiais indicam que a vítima trabalhava na Prefeitura de Wenceslau Braz. No entanto, até o fechamento desta publicação, a identidade do homem e o vínculo com o município ainda não haviam sido confirmados oficialmente. 

A morte causou comoção entre moradores da região e reforça o alerta para os riscos nas rodovias do Norte Pioneiro. 

A Folha acompanha o caso e trará novas informações assim que forem confirmadas. 

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