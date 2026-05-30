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Orlando Dib: Jaguariaíva eterniza legado de um dos maiores empresários de sua história com lei inédita

Lei transforma o nome de Orlando Dib em símbolo do empreendedorismo local e cria reconhecimento anual para destaques da economia jaguariaivense

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO/DCMAIS
30/05/2026 às 15h19 Atualizada em 30/05/2026 às 15h29
Orlando Dib: Jaguariaíva eterniza legado de um dos maiores empresários de sua história com lei inédita
O empresário jaguariaivense Orlando Dib. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/DCMAIS - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um dos nomes mais importantes da história empresarial de Jaguariaíva acaba de ganhar um reconhecimento que promete atravessar gerações. O município sancionou uma lei inédita que eterniza o legado de Orlando Dib, empresário que se tornou referência no comércio local e ajudou a escrever parte da história econômica da cidade.

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A nova legislação cria o Mérito Empresarial Orlando Dib, uma homenagem que será concedida anualmente a empresários que se destacarem pela contribuição ao desenvolvimento do município. A iniciativa busca reconhecer histórias de empreendedorismo, inovação, geração de empregos e compromisso com o crescimento de Jaguariaíva.

A homenagem leva o nome de Orlando Dib, empresário que marcou época à frente da tradicional Casa Bachir, estabelecimento que se tornou símbolo do comércio local e acompanhou o crescimento da cidade ao longo das décadas. Sua trajetória é lembrada não apenas pelo sucesso nos negócios, mas também pela dedicação à comunidade e pelo papel desempenhado no fortalecimento da economia jaguariaivense.

A proposta que deu origem à lei foi apresentada pelo vereador William Abdiel e recebeu sanção do prefeito José Sloboda. Com a medida, Jaguariaíva passa a contar com um reconhecimento oficial destinado a valorizar empresários dos setores comercial, industrial e agrícola que contribuem diretamente para o desenvolvimento do município.

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Mais do que uma homenagem individual, a nova lei também representa um reconhecimento à importância do empreendedorismo para o crescimento das cidades do interior. Em Jaguariaíva, empresas e negócios locais desempenham papel fundamental na geração de empregos, movimentação da economia e fortalecimento das oportunidades para a população.

A criação do mérito empresarial surge como uma forma de manter viva a memória de um homem que se tornou referência para diferentes gerações. Ao mesmo tempo, a iniciativa busca inspirar novos empreendedores a investir, inovar e acreditar no potencial da cidade.

Para muitos moradores, o nome de Orlando Dib está ligado a uma época de transformação e crescimento do comércio local. Seu trabalho ajudou a consolidar uma cultura empreendedora que segue presente no município até os dias atuais.

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Com a sanção da nova legislação, Jaguariaíva não apenas presta uma homenagem a um de seus empresários mais emblemáticos, mas também reforça a valorização daqueles que contribuem diariamente para o desenvolvimento econômico e social da cidade.

Agora, a cada nova edição da honraria, o nome de Orlando Dib voltará a ser lembrado como símbolo de trabalho, dedicação e visão empreendedora — características que ajudaram a construir sua trajetória e deixaram marcas permanentes na história de Jaguariaíva.

Foto: Divulgação.
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