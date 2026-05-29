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Gestantes recebem cuidados e orientações em encontro especial promovido pela Saúde de Salto do Itararé

Programa reuniu futuras mamães para uma tarde de acolhimento, troca de experiências e fortalecimento dos vínculos familiares

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
29/05/2026 às 13h51 Atualizada em 29/05/2026 às 13h54
Gestantes recebem cuidados e orientações em encontro especial promovido pela Saúde de Salto do Itararé
Encontro aconteceu nesta quinta-feira (28). Foto: Prefeitura de Salto do Itararé

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SALTO DO ITARARÉ - A maternidade ganhou destaque em Salto do Itararé nesta quinta-feira (28) com a realização do programa “Do ventre ao coração: Uma tarde de cuidado, amor e conexão”. Promovida pela Secretaria de Saúde, a iniciativa reuniu gestantes do município em um encontro marcado pelo acolhimento, orientação e valorização da maternidade.

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Mais do que um evento, a ação foi pensada para oferecer apoio às futuras mães, criando um ambiente de troca de experiências, aprendizado e fortalecimento emocional durante a gestação. Ao longo da programação, as participantes tiveram acesso a informações importantes sobre saúde materna, cuidados com o bebê e bem-estar familiar.

A proposta do programa é aproximar ainda mais os serviços de saúde da população, garantindo que as gestantes recebam acompanhamento e orientação desde os primeiros meses da gravidez. Além das informações técnicas, o encontro também proporcionou momentos de descontração, integração e carinho, reforçando a importância do cuidado humanizado.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, iniciativas como essa contribuem para uma gestação mais segura e tranquila, além de fortalecer os laços entre as famílias e a rede de atendimento do município. O objetivo é fazer com que cada gestante se sinta acolhida e preparada para a chegada do bebê.

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O programa integra as ações desenvolvidas pela administração municipal voltadas à promoção da saúde e à qualidade de vida da população. O trabalho conta com o apoio do Governo Municipal de Salto do Itararé, que tem investido em projetos de acompanhamento e assistência às famílias.

Com iniciativas que unem informação, cuidado e afeto, o município busca garantir que a maternidade seja vivida com mais segurança, confiança e suporte, oferecendo às futuras mães todo o acolhimento necessário para essa nova etapa da vida.

A ação reforça o compromisso da rede municipal de saúde em cuidar não apenas da gestação, mas também do futuro das famílias saltenses, promovendo bem-estar desde os primeiros momentos da vida.

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