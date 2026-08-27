“2027 será o ano da arrancada”: prefeito Claudeci de Oliveira revela novidades e faz balanço da gestão em live na Folha Extra

Durante mais de duas horas de entrevista no programa Prosa Boa, prefeito abriu os bastidores da administração e apresentou projetos e investimentos para saúde, educação, infraestrutura e zona rural

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
27/08/2026 às 16h13
“2027 será o ano da arrancada”: prefeito Claudeci de Oliveira revela novidades e faz balanço da gestão em live na Folha Extra
Prefeito Claudeci de Oliveira em entrevista ao vivo com Oliveira Junior, jornalista da Folha. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PROSA BOA - Entre projetos que começam a sair do papel, novos investimentos e desafios pela frente, o prefeito de Salto do Itararé, Claudeci Oliveira, apresentou os rumos da administração municipal durante entrevista ao jornalista Oliveira Junior no programa Prosa Boa, da Folha Extra. A conversa, realizada na noite desta quarta-feira (26), ultrapassou duas horas e percorreu diferentes áreas da gestão.

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Mais do que apresentar obras e recursos conquistados, Claudeci abriu os bastidores da administração e revelou projetos preparados para os próximos anos. Segundo ele, 2025 e 2026 têm sido marcados pela elaboração de projetos, organização das contas e busca por investimentos.

“Eu tenho certeza de que 2027 será o ano da arrancada de Salto do Itararé. Estamos preparando o terreno para crescer com consistência, conquistando recursos, elaborando projetos e organizando o município para o futuro”, declarou.

Saúde ganha reforço e terá novas especialidades

A saúde ganhou destaque na entrevista. Atualmente, o município já oferece atendimentos periódicos de psiquiatria e ortopedia e passou a contar também com serviço de prótese dentária. As tratativas também estão avançadas para levar ginecologia, pediatria e psiquiatria pediátrica para Salto do Itararé, além de ampliar o atendimento local às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A proposta é diminuir uma logística que ainda exige dezenas de deslocamentos. “Temos dias com 12, 13 ou até 14 viagens para levar pacientes para atendimentos fora. Estamos trabalhando para diminuir esses deslocamentos e, enquanto isso, renovando a frota para oferecer mais segurança e conforto”, destacou.

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Outra novidade é o projeto de uma cozinha central, que deverá concentrar a produção da alimentação destinada ao hospital e às escolas. Conforme Claudeci, foram conquistados R$ 1 milhão para adequações no hospital e outros R$ 500 mil para a nova estrutura.

O investimento acompanha o crescimento da demanda. De acordo com os números apresentados pelo prefeito, Salto do Itararé aplicou cerca de 27% dos recursos próprios em saúde em 2025, diante do mínimo constitucional de 15%. Os gastos com exames extra-cota também teriam passado de R$ 94 mil, em 2024, para R$ 243 mil em 2025.

Educação ganha destaque nacional e estadual

Na educação, Claudeci comemorou a nota 6,8 no IDEB, apontada por ele como a maior já registrada pelo município. Salto do Itararé também conquistou, pela primeira vez, o Selo Ouro na alfabetização na idade certa.

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Entre as ações citadas estão a climatização de todas as salas, implantação de uma sala de informática com 20 computadores, câmeras de segurança, renovação das carteiras escolares e investimento de aproximadamente R$ 60 mil em livros. Alunos também receberam materiais escolares e uniformes completos.

“Esse resultado é fruto de um trabalho conjunto entre profissionais, alunos e famílias. Estamos oferecendo estrutura e condições para que nossas crianças aprendam na idade certa”, destacou o prefeito, ao atribuir os resultados também à dedicação da comunidade escolar.

Zona rural e infraestrutura avançam com novos projetos

Na zona rural, a administração destacou a renovação do parque de máquinas. Por meio do programa Rota do Progresso, foram adquiridos cinco novos equipamentos, em um investimento de aproximadamente R$ 3,75 milhões, enquanto outras máquinas conquistadas ainda devem chegar.

Também estão previstas a pavimentação de cerca de quatro quilômetros de estradas rurais e a aquisição de uma área com pedras e cascalho para reforçar a manutenção das vias. Já na área urbana, o projeto da ciclovia entre o Trevo e o Portal está sendo reformulado para retirar uma mureta que poderia comprometer acessos a imóveis e empresas. A execução ainda depende da liberação de recursos.

Festa dos 66 anos terá novidades

As comemorações pelos 66 anos de Salto do Itararé também ganharam espaço. Claudeci antecipou que a programação terá cavalgada, tradicional almoço e shows com Minuano, Breno e Mateus, Júnior Viola e DJ One.

A programação religiosa terá uma Santa Missa na Igreja Matriz no dia 23, antes dos shows. A data foi reservada para permitir que servidores e pessoas envolvidas na organização também participem da celebração.

Entre as novidades, está a preparação de um coral com cerca de 20 integrantes, reunindo cantores da cidade e região para participar da missa e marcar a abertura das festividades.

Ao final das mais de duas horas de entrevista, Claudeci avaliou que o espaço permitiu apresentar à população projetos e decisões que dificilmente conseguem ser explicados em publicações curtas nas redes sociais.

“Estamos preparando o terreno, ajustando para a gente crescer com consistência”, resumiu.

A entrevista completa permanece disponível nas plataformas digitais da Folha Extra.

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