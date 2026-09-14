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Homem é preso após bater na esposa e na enteada no Norte Pioneiro

Suspeito tentou fugir da PM após as agressões e investiu contra os policiais antes de ser imobilizado com um Taser e preso em flagrante em Salto do Itararé

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
14/09/2026 às 14h20 Atualizada em 14/09/2026 às 15h14
Homem é preso após bater na esposa e na enteada no Norte Pioneiro
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SALTO DO ITARARÉ - Um homem foi preso em flagrante após agredir a esposa e a enteada, menor de idade, e ainda tentar fugir da Polícia Militar na noite do sábado (12), em Salto do Itararé, no Norte Pioneiro. Durante a abordagem, o suspeito ainda teria investido contra os policiais e precisou ser imobilizado com um Taser.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h22. Conformeinformações apuradas pela reportagem, uma equipe realizava patrulhamento quando foi abordada por moradores, que relataram que um homem, aparentemente alterado, estava agredindo a esposa em via pública. Familiares teriam tentado contê-lo antes da chegada dos policiais.

Ao perceber a presença da equipe, o suspeito correu para a área externa de uma residência e fugiu pelos fundos do quintal. Os policiais deram ordens para que ele parasse, mas não foram obedecidos.

Quando um dos policiais se aproximou para realizar a abordagem, o homem teria investido contra a equipe com socos e voltado a fugir, chegando a pular um muro.

Diante da resistência e do risco de nova fuga, um policial utilizou o Taser para imobilizá-lo. O homem caiu e foi contido e algemado pela equipe.

A esposa teria contado que o casal mora em Siqueira Campos e estava em Salto do Itararé. Segundo ela, o marido queria retornar à cidade, mas não estaria em condições de dirigir com segurança. Por esse motivo, ela se recusou a acompanhá-lo.

Após a negativa, o homem teria agarrado a esposa pelo pescoço e também empurrado a enteada, que é menor de idade. A adolescente caiu no chão. Familiares intervieram e entraram em confronto com o suspeito.

Os envolvidos foram encaminhados ao Hospital de Salto do Itararé para atendimento médico. Após ser liberado, o homem foi conduzido para os procedimentos relacionados à prisão em flagrante.

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