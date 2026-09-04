Polícia prende dois suspeitos de tentar matar homem a tiros em Salto do Itararé; um está foragido

Homem de 24 anos e mulher de 33 foram presos nesta sexta-feira (4); tentativa de homicídio aconteceu na madrugada da última sexta-feira (28)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
04/09/2026 às 13h19
Polícia prende dois suspeitos de tentar matar homem a tiros em Salto do Itararé; um está foragido
Um dos suspeitos está foragido. Foto: Divulgação/PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SALTO DO ITARARÉ - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu duas pessoas suspeitas de envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada em Salto do Itararé, no Norte Pioneiro. As prisões aconteceram na manhã desta sexta-feira (4), durante uma operação relacionada à investigação do crime.

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Os presos são um homem de 24 anos e uma mulher de 33. De acordo com a Polícia Civil, ambos são investigados pela participação no ataque a tiros contra um homem de 35 anos.

O crime aconteceu na madrugada do dia 28 de agosto. Na ocasião, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. A Polícia Civil iniciou as investigações e, durante as diligências, identificou três pessoas suspeitas de participação no crime.

Com o avanço das apurações, foram adotadas medidas contra os investigados. Nesta sexta-feira, as equipes conseguiram localizar e prender dois dos três suspeitos.

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Terceiro suspeito está foragido

Um terceiro investigado não foi localizado durante a operação e é considerado foragido. As forças de segurança continuam realizando buscas para encontrá-lo.

Além da localização do suspeito, a Polícia Civil trabalha para esclarecer todas as circunstâncias da tentativa de homicídio e apurar se outras pessoas tiveram participação no crime.

A PCPR também pede a colaboração da população para localizar o investigado que permanece foragido.

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Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 197, da Polícia Civil, ou pelo 181, do Disque-Denúncia. Também é possível entrar em contato diretamente com a equipe de investigação da Delegacia de Siqueira Campos pelo WhatsApp (43) 3571-1461.

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