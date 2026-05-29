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Fim de semana terá chuva no Paraná, mas temperaturas sobem no Norte Pioneiro

Instabilidades voltam a atingir o Estado entre esta sexta-feira (29) e domingo (31), enquanto cidades do Norte Pioneiro podem registrar máximas próximas dos 25°C

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
29/05/2026 às 10h46
Fim de semana terá chuva no Paraná, mas temperaturas sobem no Norte Pioneiro
Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Depois de dias marcados pelo tempo firme e temperaturas mais baixas, o Paraná terá um fim de semana com mudanças nas condições climáticas. Segundo o Simepar, áreas de instabilidade voltam a avançar sobre o Estado entre esta sexta-feira (29) e domingo (31), trazendo chuva para algumas regiões. No Norte Pioneiro, porém, a tendência é de tardes mais agradáveis, com temperaturas chegando perto dos 25°C.

De acordo com a meteorologista Raissa Pimentel, a mudança começa nesta sexta-feira, quando a circulação dos ventos em níveis médios da atmosfera favorece a formação de áreas de instabilidade entre o Paraguai e a Região Sul do Brasil.

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Com isso, as primeiras pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas devem atingir principalmente a região Oeste do Paraná durante a tarde. Ao longo do dia, a instabilidade avança gradualmente para o Sudoeste e parte do Noroeste, podendo provocar temporais isolados com raios durante a noite.

No sábado (30), o dia ainda começa com tempo instável em áreas do Sudoeste, mas a tendência é de melhora gradual. O sol volta a aparecer em boa parte do Estado, especialmente nas regiões Norte e Norte Pioneiro.

Já na faixa Leste, que inclui Curitiba e o litoral, a circulação dos ventos vindos do oceano mantém o céu com mais nuvens e possibilidade de chuva fraca e ocasional ao longo do dia.

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No domingo (31), o céu deve permanecer mais encoberto na metade Sul do Paraná, enquanto o Interior terá períodos de sol entre nuvens. Durante a tarde, novas pancadas de chuva e trovoadas podem voltar a ocorrer na região Oeste, com possibilidade de continuidade até a noite.

Apesar da volta da chuva em algumas áreas, as temperaturas não devem sofrer grandes alterações. As máximas seguem mais elevadas no Oeste, Noroeste e Norte Pioneiro, com termômetros próximos dos 25°C durante as tardes. Nas demais regiões paranaenses, as máximas devem variar entre 18°C e 20°C.

Para o início da próxima semana, a previsão indica uma nova mudança. Na segunda-feira (1º), as áreas de instabilidade devem se concentrar principalmente entre a metade Norte e a região Central do Estado, aumentando novamente as condições para pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

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O Simepar e a Defesa Civil orientam a população a acompanhar os alertas meteorológicos. O cadastro para recebimento de avisos é gratuito e pode ser feito enviando o CEP por SMS para o número 40199 ou por meio do WhatsApp da Defesa Civil.

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