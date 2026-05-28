Jaguariaíva intensifica ações de fortalecimento da Saúde Mental no município

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, intensificou neste mês ações voltadas ao fortalecimento da saúde mental no município. As atividades envolveram capacitações técnicas, seminários e ações de educação permanente direcionadas aos profissionais da rede pública de saúde e educação.

Continua após a publicidade

Nos dias 19 e 21 de maio, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) promoveram capacitações voltadas aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), equipes de urgência e emergência e profissionais da Atenção Primária. Os encontros abordaram temas relacionados ao acolhimento humanizado, manejo de crises psiquiátricas, prevenção ao suicídio, fortalecimento da rede de cuidados e integração entre os serviços de saúde mental.

As formações contaram com apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e reuniram profissionais de municípios da área da 3ª Regional de Saúde, incluindo representantes de Arapoti e Castro. A iniciativa teve como foco a troca de experiências e o alinhamento de práticas de atendimento em saúde mental entre os municípios participantes.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as capacitações buscam qualificar o atendimento prestado à população e ampliar a integração entre os diferentes setores da rede pública de saúde. A proposta inclui o fortalecimento da atuação conjunta entre Atenção Primária, urgência e emergência e os serviços especializados da Rede de Atenção Psicossocial.

Continua após a publicidade

Além das atividades na área da saúde mental, representantes das secretarias municipais de Saúde e Educação de Jaguariaíva participaram, no dia 22 de maio, do 2º Seminário sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizado no município de Castro.

O evento reuniu profissionais das áreas de saúde e educação para atualização de conhecimentos e debates sobre inclusão, atendimento especializado e fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas com TEA. O seminário também discutiu estratégias de integração entre escolas, unidades de saúde e equipes multiprofissionais.

A Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariaíva informou que seguirá investindo na qualificação contínua das equipes por meio de cursos, treinamentos e ações de educação permanente. O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento da rede pública e fortalecer os serviços voltados à saúde mental e ao atendimento especializado no município.