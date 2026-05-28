Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Jaguariaíva intensifica ações de fortalecimento da Saúde Mental no município

Atividades envolvem capacitações técnicas, seminários e ações de educação permanente direcionadas aos profissionais da rede pública de saúde e educação

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
28/05/2026 às 16h31
Jaguariaíva intensifica ações de fortalecimento da Saúde Mental no município
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, intensificou neste mês ações voltadas ao fortalecimento da saúde mental no município. As atividades envolveram capacitações técnicas, seminários e ações de educação permanente direcionadas aos profissionais da rede pública de saúde e educação.

Continua após a publicidade

Nos dias 19 e 21 de maio, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) promoveram capacitações voltadas aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), equipes de urgência e emergência e profissionais da Atenção Primária. Os encontros abordaram temas relacionados ao acolhimento humanizado, manejo de crises psiquiátricas, prevenção ao suicídio, fortalecimento da rede de cuidados e integração entre os serviços de saúde mental.

As formações contaram com apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e reuniram profissionais de municípios da área da 3ª Regional de Saúde, incluindo representantes de Arapoti e Castro. A iniciativa teve como foco a troca de experiências e o alinhamento de práticas de atendimento em saúde mental entre os municípios participantes.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as capacitações buscam qualificar o atendimento prestado à população e ampliar a integração entre os diferentes setores da rede pública de saúde. A proposta inclui o fortalecimento da atuação conjunta entre Atenção Primária, urgência e emergência e os serviços especializados da Rede de Atenção Psicossocial.

Continua após a publicidade

Além das atividades na área da saúde mental, representantes das secretarias municipais de Saúde e Educação de Jaguariaíva participaram, no dia 22 de maio, do 2º Seminário sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizado no município de Castro.

O evento reuniu profissionais das áreas de saúde e educação para atualização de conhecimentos e debates sobre inclusão, atendimento especializado e fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas com TEA. O seminário também discutiu estratégias de integração entre escolas, unidades de saúde e equipes multiprofissionais.

A Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariaíva informou que seguirá investindo na qualificação contínua das equipes por meio de cursos, treinamentos e ações de educação permanente. O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento da rede pública e fortalecer os serviços voltados à saúde mental e ao atendimento especializado no município.

Continua após a publicidade
Prefeito Juca Sloboda e o secretário de Educação, Roni Miranda, durante a entrega dos veículos. Foto: Divulgação
EDUCAÇÃO Há 3 dias

Com aporte milionário, Governo reforça educação de Jaguariaíva com novos ônibus escolares

Veículos foram entregues nesta segunda-feira (25), e fazem parte de uma aquisição de 687 veículos que serão repassados a 340 municípios paranaenses

 Foto: Divulgação.
ESPORTES Há 3 dias

Final da 1ª Copa de Futebol Aberto movimenta Estadio Ramon Delgado em Jaguariaíva

Em uma decisão equilibrada, o AZJ FC conquistou o título da competição após empatar em 1 a 1 com a equipe Lanchonete Beira-Rio no tempo normal, garantindo a taça da primeira edição do torneio

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 4 dias

Prefeitura de Jaguariaíva informa regularização de pendências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Com a atualização das informações, a Prefeitura afirma que não há impedimento para o recebimento de recursos

 Comitivas de outras cidades deverão chegar na Santa do Paredão, no Sertão de Jaguariaíva. Foto Divulgação
ANTIGA TRADIÇÃO Há 6 dias

Encontro tropeiro em Jaguariaíva deve reunir comitivas de várias cidades do Paraná

Evento celebra tradição tropeira no 5º Encontro da Santa do Paredão

 César Rincon afirma que agora vai dar entrada no processo de CNH. “Quanto à habilitação, agora eu vou tirar. Vai acabar a festa”, disse - Foto: PRF/Redes Sociais
POLÊMICA NAS ESTRADA Há 1 semana

Influenciador com 7 milhões de seguidores é flagrado pela sexta vez dirigindo sem CNH no Paraná

César Rincon foi abordado pela PRF em Tibagi conduzindo uma Dodge RAM com modificações irregulares; veículo foi apreendido e influenciador assinou termo por crime de trânsito

Jaguariaíva - PR
Jaguariaíva - PR
Notícias de Jaguariaíva - PR
Ver notícias
Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
ED 3464 29-05-2026 Há 5 horas

ED 3464 29-05-2026
DENUNCIADO Há 6 horas

Escândalo no MP: estagiário é demitido após oferecer advogada a acusado de violência doméstica em troca de academia grátis
LUTO Há 6 horas

Morte de servidor público causa comoção em Arapoti
NORTE PIONEIRO Há 6 horas

Wenceslau Braz promove curso de meliponicultura e incentiva criação de abelhas sem ferrão no município
MORTE NA RODOVIA Há 7 horas

Trabalhador morre em colisão entre moto e caminhão no Norte Pioneiro

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR Agroindustrialização, Vet Móvel e mais, confira na Coluna da ADI – Pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Na escuridão, com The Electric Candles
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - IPTU PREMIADO
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados