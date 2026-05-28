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Neymar deixa clínica médica abatido e aumenta tensão sobre permanência na Copa

Camisa 10 passou por ressonância na panturrilha direita após ficar fora do primeiro treino da Seleção na Granja Comary

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
28/05/2026 às 13h55
Neymar deixa clínica médica abatido e aumenta tensão sobre permanência na Copa
Neymar. Foto: Reprodução @neymarjr

A quarta-feira (27/5) foi de apreensão nos bastidores da Seleção Brasileira de Futebol. Segundo informações divulgadas pelo Lance!, Neymar deixou a clínica CDT, em Teresópolis, com semblante abatido após realizar exames na panturrilha direita, aumentando a preocupação sobre sua condição física às vésperas da Copa do Mundo.

O atacante, que ficou fora do primeiro treino da Seleção na Granja Comary, passou por uma ressonância magnética para avaliar a região lesionada. De acordo com a reportagem, imagens registraram Neymar mancando logo após sair da sala de exames e caminhando de um lado para o outro enquanto aguardava o resultado da avaliação médica.

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Conversa com médico aumentou apreensão

Ainda conforme o Lance!, Neymar permaneceu cerca de uma hora e meia na clínica antes de receber a visita do médico Rodrigo Lasmar. Os dois conversaram reservadamente em uma poltrona. A cena chamou atenção pelo semblante sério do camisa 10.

A publicação relata que, em determinado momento, Lasmar utilizou gestos para explicar ao jogador detalhes da situação na panturrilha direita. Pessoas presentes no local perceberam o atacante cabisbaixo ao deixar a clínica após o encontro com os médicos.

Problema físico segue sendo monitorado

A lesão aconteceu no último dia 17 de maio, durante partida entre o Santos e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Inicialmente, o clube paulista informou que Neymar havia sofrido apenas uma pancada sem maior gravidade.

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Exames posteriores, porém, identificaram um edema na região da panturrilha direita, situação que passou a ser acompanhada de perto pelo departamento médico da Seleção Brasileira.

A expectativa agora é por um posicionamento oficial da Confederação Brasileira de Futebol sobre os próximos passos do tratamento do atacante e sobre uma possível permanência dele na disputa da Copa do Mundo.

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