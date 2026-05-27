Motociclista morre após colisão frontal com caminhão no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CAMBARÁ - Um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira (27) terminou em tragédia na PR-431, em Cambará, no Norte Pioneiro. Um motociclista morreu após bater de frente contra um caminhão em um trecho de curva da rodovia.

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Segundo informações apuradas pelo portal Tabajara Notícias, a vítima seguia pela estrada quando perdeu o controle da motocicleta e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente contra o caminhão, que trafegava no sentido oposto.

O impacto foi extremamente forte, e o motociclista morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram mobilizadas para atender a ocorrência, mas apenas puderam constatar o óbito.

A rodovia precisou de atenção redobrada durante o atendimento da ocorrência, que mobilizou equipes de resgate e autoridades.

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As circunstâncias exatas do acidente devem ser apuradas. A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada até a publicação desta matéria.

Novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.