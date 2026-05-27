Publicidade
CAPAL COOP

“Quarto escuro”, castigos e remédios com dose aumentada: investigação interdita Casa Lar de Ibaiti

MPPR diz que os acolhidos eram submetidos a castigos, humilhações públicas, ameaças e isolamento. Presidente e sua filha sabiam da situação, e monitoravam a Casa por câmeras, aponta denúncia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
27/05/2026 às 09h34
“Quarto escuro”, castigos e remédios com dose aumentada: investigação interdita Casa Lar de Ibaiti
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - Uma investigação do Ministério Público do Paraná (MPPR) revelou um “grave e sistemático quadro de violações de direitos humanos” na Casa Lar de Ibaiti, no Norte Pioneiro, envolvendo maus-tratos contra crianças e adolescentes acolhidos, envolvendo dosagem de remédios aumentada, violência física e psicológica. A pedido do órgão, a Justiça determinou a intervenção imediata na instituição.

Continua após a publicidade

A decisão foi expedida pela Vara da Infância e Juventude da comarca no último domingo (24) e atende a uma ação civil pública proposta pela 1ª Promotoria de Justiça de Ibaiti.

Segundo o MPPR, as investigações começaram após denúncias feitas por acolhidos e ex-funcionários da entidade. Os relatos apontaram uma rotina de violência física, psicológica e institucional dentro da unidade, que deveria justamente garantir proteção e cuidado às vítimas em situação de vulnerabilidade.

De acordo com a Promotoria, as crianças e adolescentes eram submetidos a castigos físicos, humilhações públicas, ameaças e isolamento punitivo em um chamado “quarto escuro”. A investigação também aponta restrições ao uso de brinquedos, alimentação em horários inadequados para o desenvolvimento infantil e até privação de sono, com crianças sendo acordadas compulsoriamente durante a madrugada.

Continua após a publicidade

Outro ponto considerado extremamente grave envolve o uso irregular de medicamentos psicotrópicos. Conforme o MP, funcionários aumentariam doses de remédios sem prescrição médica ou supervisão profissional, supostamente para facilitar o controle comportamental dos acolhidos diante da sobrecarga das cuidadoras.

As investigações ainda indicam que a presidente e fundadora da instituição e a coordenadora pedagógica, mãe e filha, tinham conhecimento direto das práticas denunciadas. Segundo o Ministério Público, ambas monitoravam a rotina da Casa Lar por meio de câmeras de segurança e participavam das decisões sobre punições e métodos disciplinares aplicados às crianças.

Diante da gravidade do caso, a Justiça determinou a interdição provisória da entidade e a suspensão imediata das atividades de acolhimento institucional. As responsáveis foram afastadas das funções de direção e coordenação e também ficaram proibidas de manter contato com os acolhidos e funcionários da unidade.

Continua após a publicidade

A decisão judicial ainda determina que a Secretaria Municipal de Assistência Social nomeie um interventor judicial para assumir temporariamente a gestão da instituição. Além disso, todas as crianças e adolescentes acolhidos deverão ser transferidos imediatamente para outros serviços de acolhimento familiar ou institucional.

O caso segue sendo investigado pelo Ministério Público.

Crianças eram obrigadas a cumprir castigo em um “quarto escuro”. Foto: IA - Folha Extra
ENTENDA O CASO Há 3 horas

Crianças eram acordadas de madrugada e submetidas a castigos e violência psicológica, aponta investigação contra Casa Lar de Ibaiti

Relatos reunidos pelo Ministério Público apontam rotina de punições, humilhações, privação de sono e uso irregular de medicamentos dentro da instituição de acolhimento no Norte Pioneiro

 Foto: Divulgação.
MORTE NA RODOVIA Há 5 dias

Acidente deixa caminhonete destruída e motorista morto no Norte Pioneiro

Acidente aconteceu no trecho da rodovia que passa por Ibaiti

 Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros.
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 2 meses

Carreta tomba e deixa motorista ferido no Norte Pioneiro

Acidente aconteceu na rodovia BR153 no trecho que passa pelo município de Ibaiti

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 2 meses

Pedestre morre após ser atropelado em rodovia do Norte Pioneiro

Situação foi registrada durante a madrugada da terça-feira na rodovia PR272 no trecho que passa por Ibaiti

 Foto: Divulgação.
EDUCAÇÃO E CIÊNCIA Há 2 meses

Escola do Norte Pioneiro vai representar o Paraná em Brasília

Projeto sobre lixo orgânico desenvolvido por professor e alunos de Ibaiti vai participar do Encontro Nacional Mais Ciência na Escola

Ibaiti - PR
Ibaiti - PR
Notícias de Ibaiti - PR
Ver notícias
Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Últimas notícias
ENTENDA O CASO Há 3 horas

Crianças eram acordadas de madrugada e submetidas a castigos e violência psicológica, aponta investigação contra Casa Lar de Ibaiti
JULGAMENTO CONTINUA Há 3 horas

Henry Borel: psiquiatra diz em júri que Jairinho sentia “prazer em causar dor em crianças”
SUSTO Há 3 horas

Thaila Ayala revela que suspeitou de abuso contra filha de 3 anos: “Quase desmaiei”
INVESTIGAÇÃO Há 3 horas

Mãe, irmã e filho de Deolane são citados em inquérito que investiga lavagem de dinheiro
MEIO ANO DEPOIS Há 4 horas

Homem é preso por invadir a casa da ex e tentar matar atual dela na frente dos filhos

Publicidade
ARAPOTI - IPTU PREMIADO
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR Rede nacional e paranaenses na Copa, confira na Coluna da ADI – Pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Na escuridão, com The Electric Candles
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados