Yasmin Brunet supõe contatos de alienígenas com humanos na Terra: “Eu não surtei”

Yasmin Brunet voltou a movimentar as redes sociais ao defender publicamente a existência de extraterrestres na Terra. A modelo, atriz e influenciadora usou seu perfil no X para comentar a divulgação de novos arquivos sobre OVNIs pelo governo dos Estados Unidos. Ela afirmou acreditar que há seres alienígenas vivendo entre humanos.

A publicação foi feita na última segunda-feira (25/5), após a repercussão de vídeos e documentos relacionados a objetos voadores não identificados. Em tom de provocação, Yasmin disse que o público ainda ficaria mais surpreso caso autoridades admitissem a presença de “raças de ETs” no planeta com aparência humana. “Se a galera ficou chocada com o governo americano mostrando aqueles vídeos ridículos de OVNIs que não dá pra ver nada, quero ver quando eles finalmente falarem que tem raças de ETs aqui na Terra fingindo que são humanos”, escreveu.

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A fala dividiu opiniões: parte dos internautas entrou na brincadeira ou apoiou a modelo, enquanto outros ironizaram a declaração. Diante da reação, Yasmin voltou ao assunto e afirmou que não se importa mais com julgamentos. “E não, eu não surtei, só parei de me importar com o que vão dizer porque é sempre o mesmo – baseado em baseado, que droga que ela usou, bla bla bla”. Segundo ela, as críticas costumam seguir sempre o mesmo caminho.

A ex-participante do “BBB24” também reforçou o alerta aos seguidores. Ela disse que “nem tudo é o que parece” em relação ao que aparece no céu e declarou estar convicta do que acredita, mesmo sendo chamada de “maluca” por parte do público.

Contexto da declaração

O comentário de Yasmin surgiu em meio à divulgação de um novo lote de documentos oficiais dos Estados Unidos sobre OVNIs. Segundo o portal Folha de S.Paulo, os arquivos fazem parte de uma liberação recente do governo norte-americano e incluem materiais sobre avistamentos investigados em diferentes períodos, embora não haja comprovação de visita alienígena à Terra.

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Essa não é a primeira vez que Yasmin fala sobre o tema. Em outras ocasiões, ela afirmou acreditar em extraterrestres e relatou supostas experiências envolvendo OVNIs. Durante o “BBB24”, Yasmin também levou o assunto para conversas dentro da casa. Na época, ela contou a colegas de confinamento que teria visto um ET durante uma meditação e citou documentos do Pentágono como argumento para defender a existência de vida extraterrestre.

A discussão nas redes também se aproxima de teorias populares da cultura conspiratória, como a dos chamados “reptilianos”. A ideia, sem base científica, afirma que seres humanoides com aparência de répteis viveriam disfarçados entre pessoas e influenciariam acontecimentos políticos e sociais. A teoria foi popularizada pelo britânico David Icke, especialmente a partir do livro “The Biggest Secret”, publicado em 1999. Apesar da fama na internet, a tese dos reptilianos é tratada como teoria conspiratória e não tem comprovação científica.

Fonte original Portal Leo Dias.