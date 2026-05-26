Publicidade
CAPAL COOP

Yasmin Brunet supõe contatos de alienígenas com humanos na Terra: “Eu não surtei”

Modelo comentou a divulgação de novos arquivos sobre OVNIs pelo governo dos Estados Unidos e reacendeu debate sobre teorias conspiratórias

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
26/05/2026 às 17h35
Yasmin Brunet supõe contatos de alienígenas com humanos na Terra: “Eu não surtei”
Yasmin Brunet. Foto: Reprodução/Instagram/@yasminbrunet

Yasmin Brunet voltou a movimentar as redes sociais ao defender publicamente a existência de extraterrestres na Terra. A modelo, atriz e influenciadora usou seu perfil no X para comentar a divulgação de novos arquivos sobre OVNIs pelo governo dos Estados Unidos. Ela afirmou acreditar que há seres alienígenas vivendo entre humanos.

A publicação foi feita na última segunda-feira (25/5), após a repercussão de vídeos e documentos relacionados a objetos voadores não identificados. Em tom de provocação, Yasmin disse que o público ainda ficaria mais surpreso caso autoridades admitissem a presença de “raças de ETs” no planeta com aparência humana. “Se a galera ficou chocada com o governo americano mostrando aqueles vídeos ridículos de OVNIs que não dá pra ver nada, quero ver quando eles finalmente falarem que tem raças de ETs aqui na Terra fingindo que são humanos”, escreveu.

Continua após a publicidade

A fala dividiu opiniões: parte dos internautas entrou na brincadeira ou apoiou a modelo, enquanto outros ironizaram a declaração. Diante da reação, Yasmin voltou ao assunto e afirmou que não se importa mais com julgamentos. “E não, eu não surtei, só parei de me importar com o que vão dizer porque é sempre o mesmo – baseado em baseado, que droga que ela usou, bla bla bla”. Segundo ela, as críticas costumam seguir sempre o mesmo caminho.

A ex-participante do “BBB24” também reforçou o alerta aos seguidores. Ela disse que “nem tudo é o que parece” em relação ao que aparece no céu e declarou estar convicta do que acredita, mesmo sendo chamada de “maluca” por parte do público.

Contexto da declaração

O comentário de Yasmin surgiu em meio à divulgação de um novo lote de documentos oficiais dos Estados Unidos sobre OVNIs. Segundo o portal Folha de S.Paulo, os arquivos fazem parte de uma liberação recente do governo norte-americano e incluem materiais sobre avistamentos investigados em diferentes períodos, embora não haja comprovação de visita alienígena à Terra.

Continua após a publicidade

Essa não é a primeira vez que Yasmin fala sobre o tema. Em outras ocasiões, ela afirmou acreditar em extraterrestres e relatou supostas experiências envolvendo OVNIs. Durante o “BBB24”, Yasmin também levou o assunto para conversas dentro da casa. Na época, ela contou a colegas de confinamento que teria visto um ET durante uma meditação e citou documentos do Pentágono como argumento para defender a existência de vida extraterrestre.

A discussão nas redes também se aproxima de teorias populares da cultura conspiratória, como a dos chamados “reptilianos”. A ideia, sem base científica, afirma que seres humanoides com aparência de répteis viveriam disfarçados entre pessoas e influenciariam acontecimentos políticos e sociais. A teoria foi popularizada pelo britânico David Icke, especialmente a partir do livro “The Biggest Secret”, publicado em 1999. Apesar da fama na internet, a tese dos reptilianos é tratada como teoria conspiratória e não tem comprovação científica.

Fonte original Portal Leo Dias.

Continua após a publicidade
Causa da morte de Gabriel Ganley foi divulgada antes do velório, na última segunda (25). Foto: Reprodução/Instagram
LUTO Há 14 horas

Causa da morte do fisiculturista Gabriel Ganley é revelada; jovem de 22 anos foi encontrado morto

“Sei que quero seguir uma carreira que vai encurtar dez, 15 anos, da minha vida”, disse o jovem meses antes de falecer

João Gomes e Ary Mirelle, ao lado da pequena Lorena. Foto: Reprodução/ Redes sociais
EMOCIONANTE Há 2 meses

João Gomes e esposa custeiam tratamento de criança que estava em coma

Pequena Lorena foi em show do cantor com cartaz para agradecer

Foto: Reprodução
TRISTEZA Há 2 meses

Ator de “Rainha da sucata”, Gerson Brenner morre aos 66 anos

Brenner teve a carreira interrompida após um assalto em 1998, que resultou em um tiro que quase o levou à morte

Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli, membros do Mamonas Assassinas. Foto: Divulgação
30 ANOS DEPOIS Há 3 meses

2 de março: 30 anos da tragédia que matou um dos maiores fenômenos dos anos 90

No auge da fama, os Mamonas Assassinas morreram em um acidente aéreo na Serra da Cantareira e transformou para sempre a história da música brasileira, deixando um legado que atravessa gerações

 Marquito integra há décadas o elenco fixo do Programa do Ratinho, tornando-se uma das figuras mais reconhecidas do humor popular na TV aberta. Foto Divulgação SBT
SBT EMITE NOTA Há 3 meses

Humorista Marquito sofre mal súbito, cai de moto e é internado em coma induzido em São Paulo

O artista, de 65 anos, foi hospitalizado e permanece em coma induzido como medida preventiva

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Últimas notícias
ED 3462 27-05-2026 Há 13 horas

ED 3462 27-05-2026
VIRALIZOU Há 14 horas

Yasmin Brunet supõe contatos de alienígenas com humanos na Terra: “Eu não surtei”
LUTO Há 14 horas

Causa da morte do fisiculturista Gabriel Ganley é revelada; jovem de 22 anos foi encontrado morto

RESGATADOS Há 14 horas

Bombeiros resgatam segunda vítima de soterramento em Jacarezinho
RESGATE EM ANDAMENTO Há 15 horas

Trabalhador é resgatado e outro segue soterrado em obra de Jacarezinho

Publicidade
ARAPOTI - IPTU PREMIADO
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR +Enem, restituições do IR, rodovias do Paraná e mais, confira na Coluna da ADI – Pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Na escuridão, com The Electric Candles
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados