Gasolina dispara no Norte Pioneiro e litro já encosta nos R$ 7 em cidades da região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Abastecer o carro no Norte Pioneiro está pesando cada vez mais no bolso dos motoristas. Um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) revelou que duas cidades da região estão entre as que registraram os preços mais altos da gasolina comum no Paraná.

Continua após a publicidade

Em Santo Antônio da Platina, o litro da gasolina foi encontrado entre R$ 6,84 e R$ 6,99 em cinco postos pesquisados. Já em Cornélio Procópio, os valores variaram de R$ 6,69 a R$ 6,86 em seis estabelecimentos analisados pela ANP.

Os números fazem parte da pesquisa mais recente divulgada pelo órgão federal, realizada entre os dias 17 e 23 de maio em 25 cidades paranaenses. A média estadual do combustível ficou em R$ 6,69 por litro.

Enquanto isso, o menor preço encontrado no Paraná foi de R$ 5,99, em Guarapuava, na região central do estado. Já o maior valor chegou a R$ 7,39 em Castro, nos Campos Gerais — embora o Procon local tenha informado posteriormente que o preço à vista no posto era de R$ 7,19.

Continua após a publicidade

O levantamento também mostrou que o combustível continua acumulando alta ao longo de 2026. No início de janeiro, a média estadual da gasolina era de R$ 6,34. Em abril, o valor chegou a R$ 6,76 e, agora, aparece em R$ 6,69.

Segundo o Paranapetro, sindicato que representa os postos de combustíveis do Paraná, a alta registrada nos últimos meses tem relação direta com os impactos da guerra entre Estados Unidos e Irã no mercado internacional do petróleo. A entidade afirma que as distribuidoras repassaram rapidamente os aumentos aos postos.

Por outro lado, a pequena redução registrada de abril para maio estaria ligada à queda no preço do etanol nas usinas produtoras, já que a gasolina comum vendida no Brasil possui 30% de etanol na composição.

Continua após a publicidade

Governo tenta frear alta

Na tentativa de conter a escalada dos preços, o governo federal publicou nesta segunda-feira (25) um decreto que cria um subsídio de R$ 0,44 por litro da gasolina.

A medida prevê um benefício tributário sobre impostos federais como Cide e PIS/Cofins. Com isso, os tributos federais sobre o combustível devem cair dos atuais R$ 0,89 para cerca de R$ 0,45 por litro.

O benefício terá duração inicial de dois meses e busca amenizar os impactos da crise internacional do petróleo no bolso dos brasileiros.

Com informações do portal G1 Paraná.