Homem é preso após ameaçar namorada com faca

Redação - Folha Extra
CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem foi preso na noite do último domingo (24) após ameaçar a namorada com uma faca. O crime foi registrado no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.
De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça registrada em uma residência situada a Rua Antônio Braga. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.
No local, uma jovem de 22 anos contou aos policiais que estava em sua residência acompanhada de seu namorado, sua mãe e seu padrasto quando o seu companheiro, que estava ingerindo bebida alcoólica, ficou alterado, pegou uma faca e começou a fazer ameaças. Devido a situação, a mãe da jovem ligou para equipe da Polícia Militar e o suspeito fugiu do local.
Em posse das características do suspeito, os policiais realizaram diligências nas proximidades da residência, momento em que foram informados que o homem havia voltado a casa da vítima. Com isso, ele foi abordado na parte externa da residência sendo preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil.