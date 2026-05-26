Homem é preso após ameaçar namorada com faca

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem foi preso na noite do último domingo (24) após ameaçar a namorada com uma faca. O crime foi registrado no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça registrada em uma residência situada a Rua Antônio Braga. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, uma jovem de 22 anos contou aos policiais que estava em sua residência acompanhada de seu namorado, sua mãe e seu padrasto quando o seu companheiro, que estava ingerindo bebida alcoólica, ficou alterado, pegou uma faca e começou a fazer ameaças. Devido a situação, a mãe da jovem ligou para equipe da Polícia Militar e o suspeito fugiu do local.

Em posse das características do suspeito, os policiais realizaram diligências nas proximidades da residência, momento em que foram informados que o homem havia voltado a casa da vítima. Com isso, ele foi abordado na parte externa da residência sendo preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil.