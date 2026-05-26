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Governo do Paraná vai construir clínicas de fisioterapia em municípios do Norte Pioneiro

Estado desenvolveu projetos para 85 municípios paranaenses, incluindo oito cidades da região; investimento total é de mais de R$ 100 milhões

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com AEN
26/05/2026 às 13h40
Governo do Paraná vai construir clínicas de fisioterapia em municípios do Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Governo do Paraná anunciou a construção de clínicas de fisioterapia em diferentes regiões do Estado por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A iniciativa prevê investimento total de R$ 112,9 milhões e contempla 85 municípios paranaenses já habilitados para receber os projetos. No Norte Pioneiro, oito cidades foram incluídas no programa estadual.

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Os municípios da região habilitados para receber os recursos são Cornélio Procópio, Guapirama, Ibaiti, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Siqueira Campos. Parte das propostas está em fase de adesão documental pelas prefeituras, enquanto outra segue em tramitação técnica junto ao Estado.

Segundo a Sesa, os projetos foram desenvolvidos pela Diretoria de Obras da secretaria com modelo padronizado para acelerar os processos de licitação, contratação e execução das obras. A proposta busca ampliar a oferta de atendimentos de reabilitação física e garantir estrutura adequada para os serviços de fisioterapia nos municípios contemplados.

O programa conta com dois modelos de unidades. O Fisiocentro Porte I terá área construída de 352,69 metros quadrados e investimento estimado em R$ 1,9 milhão. Já o Fisiocentro Porte II contará com 186,67 metros quadrados e investimento de R$ 1,3 milhão. Dos 85 projetos habilitados no Paraná, quatro pertencem ao modelo Porte I e 81 ao Porte II.

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As clínicas terão salas de triagem, consultórios para atendimentos individualizados, salão de cinesioterapia e mecanoterapia voltado à reabilitação e fortalecimento muscular, além de ambientes administrativos, sanitários, vestiários, copa e almoxarifado. O projeto também prevê a implantação de jardim sensorial, espaço planejado para estimular aspectos táteis, visuais e olfativos durante os tratamentos terapêuticos.

Outro ambiente incluído nas futuras unidades será destinado às Atividades de Vida Diária (AVD). O espaço permitirá que pacientes realizem simulações de tarefas da rotina, como cozinhar, vestir roupas e executar atividades domésticas durante os processos de recuperação física e reabilitação funcional.

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