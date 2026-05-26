Governo do Paraná vai construir clínicas de fisioterapia em municípios do Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra
NORTE PIONEIRO - O Governo do Paraná anunciou a construção de clínicas de fisioterapia em diferentes regiões do Estado por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A iniciativa prevê investimento total de R$ 112,9 milhões e contempla 85 municípios paranaenses já habilitados para receber os projetos. No Norte Pioneiro, oito cidades foram incluídas no programa estadual.
Os municípios da região habilitados para receber os recursos são Cornélio Procópio, Guapirama, Ibaiti, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Siqueira Campos. Parte das propostas está em fase de adesão documental pelas prefeituras, enquanto outra segue em tramitação técnica junto ao Estado.
Segundo a Sesa, os projetos foram desenvolvidos pela Diretoria de Obras da secretaria com modelo padronizado para acelerar os processos de licitação, contratação e execução das obras. A proposta busca ampliar a oferta de atendimentos de reabilitação física e garantir estrutura adequada para os serviços de fisioterapia nos municípios contemplados.
O programa conta com dois modelos de unidades. O Fisiocentro Porte I terá área construída de 352,69 metros quadrados e investimento estimado em R$ 1,9 milhão. Já o Fisiocentro Porte II contará com 186,67 metros quadrados e investimento de R$ 1,3 milhão. Dos 85 projetos habilitados no Paraná, quatro pertencem ao modelo Porte I e 81 ao Porte II.
As clínicas terão salas de triagem, consultórios para atendimentos individualizados, salão de cinesioterapia e mecanoterapia voltado à reabilitação e fortalecimento muscular, além de ambientes administrativos, sanitários, vestiários, copa e almoxarifado. O projeto também prevê a implantação de jardim sensorial, espaço planejado para estimular aspectos táteis, visuais e olfativos durante os tratamentos terapêuticos.
Outro ambiente incluído nas futuras unidades será destinado às Atividades de Vida Diária (AVD). O espaço permitirá que pacientes realizem simulações de tarefas da rotina, como cozinhar, vestir roupas e executar atividades domésticas durante os processos de recuperação física e reabilitação funcional.