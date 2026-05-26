PR-092 terá novas bases blindadas da Polícia Rodoviária

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) está realizando um pacote de concessões para a construção de 12 bases do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Entre as rodovias selecionadas, por serem consideradas os principais corredores rodoviários do Paraná, está a PR-092, que receberá três unidades em cidades que cortam o Norte Pioneiro e os Campos Gerais.

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A primeira base foi construída em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, integrando as ações de modernização da PR-423. Ela vai ampliar a capacidade de atendimento das equipes e fortalecer a presença policial em pontos estratégicos das rodovias estaduais, assim como na PR-092.

O comandante do BPRv, tenente-coronel Gustavo Dalledone Zancan, destacou que as construções fortalecem a atuação preventiva da Polícia Militar nas estradas paranaenses. “Mais do que edifícios, as bases simbolizam o fortalecimento da atuação da Polícia Militar nas estradas paranaenses. Vão permitir uma maior eficiência no policiamento, nas fiscalizações e no atendimento às ocorrências, aumentando a segurança da população e dos motoristas que utilizam as rodovias do Estado”, afirmou.

Na PR-092, as bases serão construídas nas cidades de Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Arapoti, cortando as regiões do Norte Pioneiro e Campos Gerais do Paraná. Os espaços são planejados para garantir segurança e fluidez no tráfego durante as abordagens. Na base de Campo Largo, a pista de fiscalização sob a cobertura principal possui cinco metros de largura, enquanto a área no sentido oposto da rodovia contará com seis metros livres para circulação, já considerando futuros projetos de ampliação e duplicação da estrada.

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As bases contarão com uma sala principal de 36 metros quadrados para coordenação das atividades operacionais e monitoramento da unidade. Os prédios também terão recepção, sala de atendimento ao público, espaços para armazenamento de materiais de trabalho e pertences pessoais, além de uma área reservada para armamento.

As estruturas contam com cozinha, área de serviço e dois alojamentos destinados ao descanso das equipes policiais. Os banheiros e vestiários foram divididos entre masculino e feminino, com instalações adaptadas para pessoas com deficiência. A unidade também contará com uma sala de custódia para detenções provisórias. Na parte externa, o pátio terá estacionamento para veículos utilizados pelos funcionários, além de vagas destinadas ao público e espaços específicos para motocicletas.

As novas bases ainda receberão um sistema reforçado de segurança. As portas e janelas da fachada principal contam com vidros e estruturas blindadas. Além disso, as paredes da sala principal, da área de serviço e do depósito foram construídas com materiais de alta resistência, ampliando a proteção dos policiais em serviço.