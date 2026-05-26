Com aporte milionário, Governo reforça educação de Jaguariaíva com novos ônibus escolares

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Nesta segunda-feira (25), o Governo do Estado, através da Secretaria da Educação (Seed-PR), entregou 88 ônibus para o transporte escolar, que irão assegurar atendimento e transporte e garantir frequência escolar aos estudantes de 76 municípios do Estado, entre eles, Jaguariaíva, nos Campos Gerais. A solenidade aconteceu na sede da Seed-PR, em Curitiba, e contou com a presença de cerca de 150 pessoas, entre autoridades municipais e estaduais.

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Os 88 veículos, que representam um investimento de mais de R$ 38 milhões, fazem parte de uma aquisição de 687 ônibus que serão repassados a 340 municípios paranaenses. Em março deste ano, foram entregues 232 veículos para 179 municípios. O valor total investido é de cerca de R$ 296 milhões.

“Esse é o governo que mais investiu em transporte escolar”, destacou o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, que apontou esse tipo de ação como fundamental para garantir a frequência dos estudantes, principalmente daqueles com moradia em áreas rurais.

“Um aluno que não tem um transporte adequado não consegue chegar na escola, ou porque o ônibus quebrou no meio do caminho, ou porque não há segurança no transporte. Por isso, com mais essa etapa de entregas, nós estamos contribuindo para que, com qualidade e segurança, nossos meninos e meninas paranaenses tenham a oportunidade de chegar com mais condições na sala de aula e garantir a sua aprendizagem no dia a dia das aulas”, acrescentou. Continua após a publicidade

A aquisição dos veículos foi possível graças a uma articulação entre o Governo do Estado e a bancada federal do Paraná na Câmara dos Deputados e no Senado. Cada real de emenda indicado pelos parlamentares para a compra dos ônibus de transporte escolar teve uma contrapartida de mesmo valor paga pelo Estado.

Em Jaguariaíva, foram entregues dois novos ônibus. Para o prefeito Juca Sloboda, os investimentos do Governo e da bancada federal são fundamentais para a manutenção da qualidade da educação do Paraná.

“É muito importante, porque nós podemos transportar os nossos alunos com muito mais conforto e dignidade, colaborando com a frequência escolar e contribuindo com a melhora da educação como um todo, seja do município, do Estado ou do país”, destacou o prefeito. Continua após a publicidade

A entrega dos ônibus faz parte do Programa Caminho da Escola, que visa garantir transporte diário e permanência de estudantes nas escolas públicas de educação básica, em especial aqueles residentes em áreas rurais e ribeirinhas.