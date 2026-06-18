Últimas notícias

ED 3474 19-06-2026 Há 4 horas ED 3474 19-06-2026

INVESTIMENTOS Há 5 horas Prefeito Luiz Eduardo anuncia R$ 4 milhões para recape asfáltico em Pinhalão

CULTURA MUSICAL Há 6 horas Sengés recebe neste sábado a 3ª edição do Concurso Interestadual de Bandas e Fanfarras

ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 6 horas Acidente com carro de luxo deixa idoso ferido em rodovia da região