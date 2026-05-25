Publicidade
CAPAL COOP

Final da 1ª Copa de Futebol Aberto movimenta Estadio Ramon Delgado em Jaguariaíva

Em uma decisão equilibrada, o AZJ FC conquistou o título da competição após empatar em 1 a 1 com a equipe Lanchonete Beira-Rio no tempo normal, garantindo a taça da primeira edição do torneio

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
25/05/2026 às 15h05
Final da 1ª Copa de Futebol Aberto movimenta Estadio Ramon Delgado em Jaguariaíva
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - O Estádio Ramon Delgado recebeu neste domingo (24), a grande final da 1ª Copa Jaguariaíva de Futebol Aberto, competição promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) que reuniu equipes, atletas e torcedores ao longo de meses de disputa no município. Em uma decisão equilibrada, o AZJ FC conquistou o título da competição após empatar em 1 a 1 com a equipe Lanchonete Beira-Rio no tempo normal, garantindo a taça da primeira edição do torneio.

Continua após a publicidade

A final marcou o encerramento oficial da competição, que começou em outubro de 2025 e movimentou o futebol amador de Jaguariaíva com partidas realizadas no Estádio Ramon Delgado. O campeonato contou com a participação de 12 equipes, envolvendo 285 atletas inscritos e 24 dirigentes esportivos.

A equipe Lanchonete Beira-Rio terminou a competição na segunda colocação. Já na disputa pelo terceiro lugar, o Barcelona Jaguariaíva venceu o FC Baile de Monique pelo placar de 4 a 2 e garantiu lugar no pódio da competição municipal.

Além das equipes campeãs, a organização também premiou atletas e clubes que se destacaram durante o torneio. O atacante Anderson Zacarias de Oliveira, conhecido como “Carneirinho”, terminou como artilheiro da competição ao marcar sete gols.

Continua após a publicidade

O AZJ FC também recebeu o prêmio de defesa menos vazada da copa, encerrando o campeonato com apenas dois gols sofridos. O Troféu Disciplina ficou com o FC Baile de Monique, equipe que registrou apenas três cartões amarelos e nenhum cartão vermelho durante a primeira fase da competição.

Segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a competição totalizou 26 partidas disputadas entre outubro de 2025 e maio de 2026. O investimento em arbitragem foi de R$ 14.820. A premiação também contou com R$ 1.192,50 destinados à aquisição de medalhas e R$ 2.353,70 utilizados na compra dos troféus entregues às equipes e destaques individuais.

A Copa Jaguariaíva de Futebol Aberto foi criada com foco no fortalecimento do esporte amador local, promovendo integração entre atletas, dirigentes, torcedores e comunidade ao longo da competição.

Continua após a publicidade
Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 9 horas

Prefeitura de Jaguariaíva informa regularização de pendências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Com a atualização das informações, a Prefeitura afirma que não há impedimento para o recebimento de recursos

 Comitivas de outras cidades deverão chegar na Santa do Paredão, no Sertão de Jaguariaíva. Foto Divulgação
ANTIGA TRADIÇÃO Há 3 dias

Encontro tropeiro em Jaguariaíva deve reunir comitivas de várias cidades do Paraná

Evento celebra tradição tropeira no 5º Encontro da Santa do Paredão

 César Rincon afirma que agora vai dar entrada no processo de CNH. “Quanto à habilitação, agora eu vou tirar. Vai acabar a festa”, disse - Foto: PRF/Redes Sociais
POLÊMICA NAS ESTRADA Há 4 dias

Influenciador com 7 milhões de seguidores é flagrado pela sexta vez dirigindo sem CNH no Paraná

César Rincon foi abordado pela PRF em Tibagi conduzindo uma Dodge RAM com modificações irregulares; veículo foi apreendido e influenciador assinou termo por crime de trânsito

 Três fazendeiros são autuados por destruir florestas nativas para abrir espaço para plantações e gado, no Paraná — Foto: Polícia Militar Ambiental
CRIME AMBIENTAL Há 4 dias

Fazenda é multada em Jaguariaíva após destruição irregular de vegetação nativa

Polícia Militar Ambiental flagrou destruição de vegetação nativa durante patrulhamento na zona rural do município; proprietário responderá administrativa e criminalmente pelos danos ambientais

 Foto: Reprodução/Internet
CRIME AMBIENTAL Há 5 dias

Fazendeiro de Jaguariaíva é multado por destruir floresta nativa

Autuação aconteceu durante ação da Polícia Ambiental em três cidades paranaenses

Jaguariaíva - PR
Jaguariaíva - PR
Notícias de Jaguariaíva - PR
Ver notícias
Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Últimas notícias
ED 3461 - 26-05-2026 Há 3 horas

ED 3461 - 26-05-2026
ESPORTES Há 5 horas

Final da 1ª Copa de Futebol Aberto movimenta Estadio Ramon Delgado em Jaguariaíva
NORTE PIONEIRO Há 5 horas

Suspeito de esfaquear motoboy em Siqueira Campos é preso pela Polícia Civil
UMA DÉCADA NO TOPO Há 5 horas

Do antigo “Ramal da Fome” à potência do agro: Norte Pioneiro domina produções no Paraná há mais de uma década
MEIO AMBIENTE Há 9 horas

Comitê do Norte Pioneiro promove reunião para discutir gestão de recursos hídricos na região

Publicidade
ARAPOTI - IPTU PREMIADO
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Na escuridão, com The Electric Candles
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR GIRO PARANÁ
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados