Final da 1ª Copa de Futebol Aberto movimenta Estadio Ramon Delgado em Jaguariaíva

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - O Estádio Ramon Delgado recebeu neste domingo (24), a grande final da 1ª Copa Jaguariaíva de Futebol Aberto, competição promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) que reuniu equipes, atletas e torcedores ao longo de meses de disputa no município. Em uma decisão equilibrada, o AZJ FC conquistou o título da competição após empatar em 1 a 1 com a equipe Lanchonete Beira-Rio no tempo normal, garantindo a taça da primeira edição do torneio.

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A final marcou o encerramento oficial da competição, que começou em outubro de 2025 e movimentou o futebol amador de Jaguariaíva com partidas realizadas no Estádio Ramon Delgado. O campeonato contou com a participação de 12 equipes, envolvendo 285 atletas inscritos e 24 dirigentes esportivos.

A equipe Lanchonete Beira-Rio terminou a competição na segunda colocação. Já na disputa pelo terceiro lugar, o Barcelona Jaguariaíva venceu o FC Baile de Monique pelo placar de 4 a 2 e garantiu lugar no pódio da competição municipal.

Além das equipes campeãs, a organização também premiou atletas e clubes que se destacaram durante o torneio. O atacante Anderson Zacarias de Oliveira, conhecido como “Carneirinho”, terminou como artilheiro da competição ao marcar sete gols.

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O AZJ FC também recebeu o prêmio de defesa menos vazada da copa, encerrando o campeonato com apenas dois gols sofridos. O Troféu Disciplina ficou com o FC Baile de Monique, equipe que registrou apenas três cartões amarelos e nenhum cartão vermelho durante a primeira fase da competição.

Segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a competição totalizou 26 partidas disputadas entre outubro de 2025 e maio de 2026. O investimento em arbitragem foi de R$ 14.820. A premiação também contou com R$ 1.192,50 destinados à aquisição de medalhas e R$ 2.353,70 utilizados na compra dos troféus entregues às equipes e destaques individuais.

A Copa Jaguariaíva de Futebol Aberto foi criada com foco no fortalecimento do esporte amador local, promovendo integração entre atletas, dirigentes, torcedores e comunidade ao longo da competição.