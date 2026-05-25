Publicidade
CAPAL COOP

Comitê do Norte Pioneiro promove reunião para discutir gestão de recursos hídricos na região

Encontro acontece a partir das 9h30, de forma remota, com transmissão online

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com AEN
25/05/2026 às 11h24
Comitê do Norte Pioneiro promove reunião para discutir gestão de recursos hídricos na região
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) do Rio Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 2, também conhecido como CBH Norte Pioneiro, realiza na quarta-feira (27) a 10ª Reunião Extraordinária para tratar de temas relacionados à gestão da água na região. O encontro acontece a partir das 9h30, de forma remota, com transmissão online.

Continua após a publicidade

Entre os principais pontos da pauta estão a definição da composição da câmara técnica de Educação Ambiental e Comunicação, a criação de um grupo de trabalho para revisão do regimento interno e a análise técnica e institucional sobre a compatibilização do enquadramento do Ribeirão Braúna com o sistema de esgotamento sanitário do município de Nova Fátima, no Norte do Paraná.

O comitê abrange 41 municípios, compreendendo integralmente as bacias hidrográficas dos rios das Cinzas, Paranapanema 1 e 2, além do território paranaense da bacia do rio Itararé. A atuação do grupo está vinculada ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PR) e segue diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos.

A atividade integra o plano de trabalho da Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do Instituto Água e Terra (IAT), órgão responsável pela gestão estadual da área e que atua como secretaria executiva dos comitês de bacia. O IAT também presta suporte técnico e administrativo às atividades do colegiado.

Continua após a publicidade

Os Comitês de Bacia Hidrográfica são órgãos colegiados com funções normativas, deliberativas e consultivas, formados por representantes do poder público, usuários de recursos hídricos e sociedade civil. A estrutura tem como objetivo promover a gestão descentralizada e participativa da água, conforme previsto na Lei Estadual nº 12.726/1999 e no Decreto Estadual nº 9.130/2010.

Informações sobre as reuniões e atividades dos comitês podem ser consultadas no site do Instituto Água e Terra.

Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 10 horas

Prefeitura de Jaguariaíva informa regularização de pendências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Com a atualização das informações, a Prefeitura afirma que não há impedimento para o recebimento de recursos

 Foto: Divulgação.
ESPORTES Há 4 dias

Sengés recebe 800 atletas e se destaca na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná

Município sediou cinco dias de competições esportivas, conquistou medalhas em diversas modalidades e garantiu vagas para a fase Macro Regional em Siqueira Campos

 Foto: Divulgação
NORTE PIONEIRO Há 4 dias

Wenceslau Braz recebe reconhecimento pela gestão de recursos da Assistência Social

SELO FNAS é destinado aos municípios brasileiros que alcançam resultados positivos na gestão dos recursos destinados à assistência social e no cumprimento de critérios técnicos estabelecidos pelo Sistema Único de Assistência Social

 Foto: Divulgação
HABITAÇÃO Há 5 dias

Arapoti inicia construção de 40 casas populares sem custos para população

Projeto integra o Programa Minha Casa, Minha Vida e prevê a entrega de moradias sem custo para as famílias selecionadas

 Fotos: Divulgação
SAÚDE Há 5 dias

Sengés avança na área da saúde e realiza primeira cirurgia no Pronto Atendimento

Inauguração da sala cirúrgica amplia atendimentos no município e reforça investimentos na saúde que já conta com novo Centro de Especialidades Médicas e futura maternidade em andamento

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Últimas notícias
ED 3461 - 26-05-2026 Há 3 horas

ED 3461 - 26-05-2026
ESPORTES Há 5 horas

Final da 1ª Copa de Futebol Aberto movimenta Estadio Ramon Delgado em Jaguariaíva
NORTE PIONEIRO Há 5 horas

Suspeito de esfaquear motoboy em Siqueira Campos é preso pela Polícia Civil
UMA DÉCADA NO TOPO Há 5 horas

Do antigo “Ramal da Fome” à potência do agro: Norte Pioneiro domina produções no Paraná há mais de uma década
MEIO AMBIENTE Há 9 horas

Comitê do Norte Pioneiro promove reunião para discutir gestão de recursos hídricos na região

Publicidade
ARAPOTI - IPTU PREMIADO
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Na escuridão, com The Electric Candles
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR GIRO PARANÁ
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados