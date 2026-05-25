Mulher que estava desaparecida é encontrada enterrada na própria casa

Redação - Folha Extra

ITARARÉ - Um crime bárbaro chocou moradores do município de Itararé, interior de São Paulo, na última sexta-feira (20). O corpo de uma mulher de 29 anos que estava desaparecida há três dias foi encontrado enterrado no quintal da casa em que a vítima morava. A principal suspeita é de que a vítima tenha sido morta pelo marido.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Simony Aparecida Figuero. A jovem estava desaparecida desde a última quarta-feira (20) quando, após vizinhos escutarem a mulher gritando por socorro, ela não foi mais vista.

Três dias após seu desaparecimento, o corpo de Simony foi encontrado parcialmente enterrado no quintal da residência onde ele morava com a família. Diante da situação, as equipes policiais foram acionadas e o corpo da vítima recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

Ainda conforme as informações, a equipe da Polícia Civil solicitou a Justiça um mandado de prisão contra o companheiro de Simony apontado como principal suspeito de cometer o crime. Ele foi preso no último sábado (23) acusado pelos crimes de feminicídio, destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

Continua após a publicidade

Segundo relatos de uma amiga da vítima a rede Globo, as agressões do homem contra Simony eram frequentes. “A gente sempre falava para ela separar. Ela frequentemente ia trabalhar toda machucada”, comentou a colega.

Simony deixou um filho de um ano e quatro meses que tinha com o suspeito. A morte da jovem causou forte comoção entre os moradores do município. A prefeitura de Itararé divulgou nota de pesar pedindo que a memória de Simony seja honrada com dignidade.

O caso segue sendo investigado.