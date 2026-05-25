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Carreta carregada com enlatados é destruída por incêndio em Wenceslau Braz

Ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (24), na PR-092. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
25/05/2026 às 09h43 Atualizada em 25/05/2026 às 10h17
Carreta carregada com enlatados é destruída por incêndio em Wenceslau Braz
Veículo ficou completamente destruído. Foto: Corpo de Bombeiros

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma carreta carregada com enlatados foi completamente destruída por um incêndio na manhã deste domingo (24), na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. Apesar da gravidade da ocorrência e dos grandes danos materiais, ninguém ficou ferido.

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De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o veículo seguia em direção ao município de Arapoti, nos Campos Gerais, quando o motorista percebeu o início das chamas ao chegar no km 240 da rodovia, trecho localizado na divisa entre as duas cidades.

Em poucos minutos, o fogo se espalhou pela carreta, consumindo completamente o veículo e a carga de enlatados. Imagens registradas no local mostram uma intensa fumaça preta tomando conta da pista, enquanto as chamas destruíam a estrutura da carreta.

O atendimento da ocorrência mobilizou equipes do Posto de Bombeiro Comunitário de Siqueira Campos, com apoio do Posto de Bombeiro Comunitário de Arapoti e também da concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pelo trecho da rodovia.

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As equipes trabalharam para controlar o incêndio e garantir a segurança dos motoristas que passavam pela região. As causas do fogo ainda não foram divulgadas oficialmente e deverão ser apuradas.

Apesar do susto e da destruição total da carreta, o motorista conseguiu sair do veículo a tempo e não sofreu ferimentos. O trânsito no trecho precisou de atenção durante o atendimento da ocorrência, mas foi normalizado após o controle das chamas.

Foto: Divulgação
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