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Caminhos do Paraná reuniu mais de 30 mil pessoas no Norte Pioneiro e Norte do Paraná

Primeira etapa do programa do governo do Paraná passou por 20 municípios movimentando mais de R$ 2 milhões nos comércios locais

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com AEN
25/05/2026 às 08h49 Atualizada em 25/05/2026 às 08h53
Caminhos do Paraná reuniu mais de 30 mil pessoas no Norte Pioneiro e Norte do Paraná
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - O Circuito Caminhos do Paraná 2026, considerado uma das maiores caravanas de trailers e motorhomes do Brasil, já reuniu cerca de 30 mil participantes e movimentou aproximadamente R$ 2 milhões nos comércios locais durante as primeiras etapas realizadas no Norte Pioneiro e Norte do Paraná. O programa conta com apoio institucional do Viaje Paraná, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Turismo, e da Federação das Instâncias de Governança Regional de Turismo do Paraná (Feigtur).

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Na etapa mais recente, 20 veículos recreativos com cerca de 40 caravanistas passaram por 19 municípios das duas regiões, promovendo o turismo sobre rodas e aproximando o público do universo do campismo e caravanismo. No Norte Pioneiro, o roteiro incluiu Jacarezinho, Andirá, Santa Mariana, Cornélio Procópio, Ibiporã, Londrina, Apucarana, Marialva e Ivatuba. Já no Norte do Estado, a caravana percorreu Mandaguaçu, Maringá, Munhoz de Melo, Santa Fé, Nossa Senhora das Graças, Itaguajé, Santa Inês, Jardim Olinda, Terra Rica e Amaporã.

Em cada cidade, os participantes instalaram acampamentos em locais estratégicos, como praças, parques e áreas centrais. A programação permitiu que moradores e visitantes conhecessem os veículos por dentro, além de trocarem experiências sobre viagens em motorhomes, roteiros turísticos e estrutura para o turismo itinerante no Paraná.

As atividades também contaram com apoio das prefeituras municipais, que promoveram apresentações musicais, atrações culturais, feiras gastronômicas e de artesanato, além de palestras voltadas ao meio ambiente e ao turismo sobre rodas. Segundo os organizadores, o circuito contribui para o fortalecimento do comércio, da rede de serviços e da economia regional.

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A expectativa da organização é visitar mais 60 municípios nos próximos meses, distribuídos em seis novas etapas previstas para diferentes regiões turísticas do Estado, entre junho e setembro. O cronograma inclui roteiros pelas regiões Cataratas e Caminhos, Eco Aventuras, Terra dos Pinheirais, Vales do Iguaçu, Campos Verdes e Terra dos Pinhões.

De acordo com levantamento do circuito, as edições anteriores já haviam movimentado mais de R$ 2,5 milhões nos municípios participantes e alcançado milhões de pessoas por meio das programações culturais gratuitas realizadas ao longo das caravanas.

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