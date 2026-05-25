Caminhos do Paraná reuniu mais de 30 mil pessoas no Norte Pioneiro e Norte do Paraná

Redação - Folha Extra
POLÍTICA - O Circuito Caminhos do Paraná 2026, considerado uma das maiores caravanas de trailers e motorhomes do Brasil, já reuniu cerca de 30 mil participantes e movimentou aproximadamente R$ 2 milhões nos comércios locais durante as primeiras etapas realizadas no Norte Pioneiro e Norte do Paraná. O programa conta com apoio institucional do Viaje Paraná, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Turismo, e da Federação das Instâncias de Governança Regional de Turismo do Paraná (Feigtur).
Na etapa mais recente, 20 veículos recreativos com cerca de 40 caravanistas passaram por 19 municípios das duas regiões, promovendo o turismo sobre rodas e aproximando o público do universo do campismo e caravanismo. No Norte Pioneiro, o roteiro incluiu Jacarezinho, Andirá, Santa Mariana, Cornélio Procópio, Ibiporã, Londrina, Apucarana, Marialva e Ivatuba. Já no Norte do Estado, a caravana percorreu Mandaguaçu, Maringá, Munhoz de Melo, Santa Fé, Nossa Senhora das Graças, Itaguajé, Santa Inês, Jardim Olinda, Terra Rica e Amaporã.
Em cada cidade, os participantes instalaram acampamentos em locais estratégicos, como praças, parques e áreas centrais. A programação permitiu que moradores e visitantes conhecessem os veículos por dentro, além de trocarem experiências sobre viagens em motorhomes, roteiros turísticos e estrutura para o turismo itinerante no Paraná.
As atividades também contaram com apoio das prefeituras municipais, que promoveram apresentações musicais, atrações culturais, feiras gastronômicas e de artesanato, além de palestras voltadas ao meio ambiente e ao turismo sobre rodas. Segundo os organizadores, o circuito contribui para o fortalecimento do comércio, da rede de serviços e da economia regional.
A expectativa da organização é visitar mais 60 municípios nos próximos meses, distribuídos em seis novas etapas previstas para diferentes regiões turísticas do Estado, entre junho e setembro. O cronograma inclui roteiros pelas regiões Cataratas e Caminhos, Eco Aventuras, Terra dos Pinheirais, Vales do Iguaçu, Campos Verdes e Terra dos Pinhões.
De acordo com levantamento do circuito, as edições anteriores já haviam movimentado mais de R$ 2,5 milhões nos municípios participantes e alcançado milhões de pessoas por meio das programações culturais gratuitas realizadas ao longo das caravanas.