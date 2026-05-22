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Vera Holtz se apresenta neste fim de semana no Festival Internacional de Teatro de Jacarezinho

Atriz sobe ao palco do CAT nesta sexta-feira (22) e sábado (23) com o espetáculo “FICÇÕES”, uma das atrações mais aguardadas do XXI EnCena.

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
22/05/2026 às 17h32
Vera Holtz se apresenta neste fim de semana no Festival Internacional de Teatro de Jacarezinho
A presença de Vera Holtz reforça o peso cultural da 21ª edição do EnCena, festival que transformou Jacarezinho em um importante polo artístico do Norte Pioneiro. Foto Divulgação

A atriz Vera Holtz será um dos grandes destaques do XXI EnCena – Festival Internacional de Teatro de Jacarezinho neste fim de semana. As apresentações do espetáculo “FICÇÕES” acontecem nesta sexta-feira (22) e sábado (23), às 20h, no palco do Conjunto Amadores de Teatro (CAT), atraindo grande expectativa do público regional.

Reconhecida nacionalmente por sua trajetória na televisão, cinema e teatro, Vera Holtz chega a Jacarezinho com um monólogo inspirado no best-seller “Sapiens”, do escritor Yuval Noah Harari. O espetáculo propõe uma reflexão profunda sobre as construções da humanidade, abordando temas como dinheiro, poder, religião, leis e as estruturas sociais que moldam o mundo contemporâneo.

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Com uma interpretação intensa e envolvente, a atriz conduz o público por uma experiência que mistura humor, crítica social e questionamentos existenciais, transformando “FICÇÕES” em uma das montagens mais comentadas do teatro brasileiro nos últimos anos.

A presença de Vera Holtz reforça o peso cultural da 21ª edição do EnCena, festival que transformou Jacarezinho em um importante polo artístico do Norte Pioneiro. Neste ano, o evento tem como tema central o protagonismo feminino, reunindo espetáculos protagonizados, dirigidos ou escritos por mulheres de diferentes regiões do Brasil e também do exterior.

Além das apresentações da atriz, o festival segue com extensa programação cultural nos próximos dias, incluindo peças nacionais e internacionais, apresentações estudantis e atividades culturais em escolas municipais da cidade.

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Entre os próximos destaques estão o Festival de Cenas Curtas FORTEA, o espetáculo “Ruídos da Alma”, da Humatriz Teatro de Jacarezinho, além da coprodução internacional “Habite-me”, realizada entre Brasil e Canadá.

O XXI EnCena é realizado pela Prefeitura Municipal de Jacarezinho, Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Instituto Federal do Paraná (IFPR) e Conjunto Amadores de Teatro (CAT), consolidando o município como uma das principais referências culturais do interior do Paraná.

 

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