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Líderes do PCC no Paraná são presos em Almirante Tamandaré durante operação contra o tráfico de drogas

Operação Kanonieris cumpriu 28 mandados de prisão contra lideranças do PCC no Paraná

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
22/05/2026 às 17h10
Líderes do PCC no Paraná são presos em Almirante Tamandaré durante operação contra o tráfico de drogas
Foram cumpridos 28 mandados de prisão durante a Operação Kanonieris. Foto: PCPR

Lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Paraná foram presas durante uma operação da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (22), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com as autoridades, a Operação Kanonieris tem o objetivo de prender integrantes do PCC com atuação no estado do Paraná, principalmente na Região Metropolitana de Curitiba e no litoral paranaense.

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A ação ocorreu de forma simultânea em 18 cidades nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, com a maior parte dos alvos sendo presa em Almirante Tamandaré, na Grande Curitiba.

Operação Kanonieris prende lideranças do PCC no Paraná

Ao todo, foram cumpridos 28 mandados de prisão e 37 mandados de busca e apreensão, além da apreensão de mais de R$ 1 milhão em ativos financeiros vinculados aos investigados.

Durante as investigações, foi constatada a existência de uma estrutura criminosa organizada, com divisão de funções, atuação interestadual e envolvimento com o tráfico de drogas, o tráfico de armas e a movimentação financeira ilícita.

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A operação contou com o apoio de diversas unidades especializadas (Tigre, Draco, Denarc, DHPP, NOC, DFRV, GOA, Deic/PCSC, Choque, Rone) e integra uma ação estratégica das forças de segurança pública para a desarticulação de núcleos faccionados atuantes no Paraná.

 

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