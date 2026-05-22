Publicidade
CAPAL COOP

O inverno mostrando sua força; sábado e domingo será de chuva intensa e frio

Volumes elevados de chuva devem atingir os Campos Gerais e Norte Pioneiro, enquanto temperaturas seguem baixas em boa parte do Estado durante o fim de semana.

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
22/05/2026 às 16h55
O inverno mostrando sua força; sábado e domingo será de chuva intensa e frio
O sábado (23) será marcado por chuva em todas as regiões paranaenses. Foto Gilson Abreu - AEN

Após alguns dias de tempo mais estável, a chuva voltou a avançar sobre o Paraná nesta sexta-feira (22) e deve persistir durante todo o fim de semana em diversas regiões do Estado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), áreas de instabilidade associadas a um cavado meteorológico e ao avanço de umidade entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul provocam mudanças significativas nas condições climáticas, inclusive nas regiões do Norte Pioneiro e Campos Gerais.

As primeiras chuvas começaram ainda pela manhã nas regiões Oeste, Noroeste e Sudoeste, acompanhadas de trovoadas. Ao longo do dia, as instabilidades avançam para as demais regiões paranaenses, atingindo também o Centro, Leste e Norte do Estado. No Litoral, a previsão é de chuva entre a madrugada e a manhã de sábado.

Continua após a publicidade

Segundo o meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen, apesar de o risco de temporais severos ser considerado baixo na maior parte do Paraná, há possibilidade moderada de tempestades em áreas do Oeste, Sudoeste e Centro-Sul.

As temperaturas seguem baixas em praticamente todo o Estado. Nesta sexta-feira, as máximas não ultrapassam os 22°C, enquanto cidades como Curitiba, Guarapuava e União da Vitória registram temperaturas inferiores aos 14°C durante o dia. Mesmo com o afastamento gradual da massa de ar frio que predominou ao longo da semana, o frio ainda deve permanecer durante o fim de semana.

Na quinta-feira (21), várias cidades do Paraná registraram mínimas abaixo dos 5°C, entre elas Capanema, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, General Carneiro, Guarapuava, Palmas, Pato Branco e Toledo. Já nesta sexta, as temperaturas mínimas começaram a subir gradualmente, ficando acima dos 5°C em todas as estações meteorológicas monitoradas pelo Simepar.

Continua após a publicidade

Chuva deve ganhar força no sábado

O sábado (23) será marcado por chuva em todas as regiões paranaenses. Conforme a previsão, os maiores acumulados devem ocorrer entre o Centro, Leste, Campos Gerais e Norte Pioneiro, onde a chuva poderá ocorrer com intensidade moderada e acompanhada de raios.

Os volumes acumulados nessas regiões podem ultrapassar os 50 milímetros até domingo, exigindo atenção da população para possíveis alagamentos, enxurradas e transtornos em áreas urbanas e rurais.

Nos Campos Gerais e na Região Metropolitana de Curitiba, além da chuva persistente, o vento deve aumentar a sensação de frio ao longo do fim de semana.

Continua após a publicidade

Domingo ainda terá garoa e céu encoberto

No domingo (24), as áreas de instabilidade começam a perder força gradualmente sobre o Paraná. Mesmo assim, o tempo permanece fechado em várias regiões.

No Leste do Estado, incluindo Curitiba e o Litoral, a previsão indica chuva fraca em diversos períodos do dia. Já no Interior, o sol pode aparecer entre muitas nuvens, embora ainda exista possibilidade de garoa e chuva leve, principalmente no Norte e Centro-Sul.

As temperaturas máximas terão pequena elevação. Paranavaí pode chegar aos 24°C, enquanto Curitiba deve registrar máxima de 17°C. Em União da Vitória, os termômetros não devem passar dos 15°C.

Defesa Civil orienta população

Diante da previsão de chuva persistente e mudanças bruscas no tempo, a Defesa Civil do Paraná reforça a importância de a população acompanhar os alertas meteorológicos emitidos pelo Simepar.

Os avisos podem ser recebidos gratuitamente por SMS, bastando enviar o CEP para o número 40199. Também é possível receber notificações pelo WhatsApp através do número (61) 2034-2611.

 

 

Foram cumpridos 28 mandados de prisão durante a Operação Kanonieris. Foto: PCPR
18 CIDADES Há 11 horas

Líderes do PCC no Paraná são presos em Almirante Tamandaré durante operação contra o tráfico de drogas

Operação Kanonieris cumpriu 28 mandados de prisão contra lideranças do PCC no Paraná

 Foto: IA.
ARTIGO Há 1 dia

Pré-campanha 2026: o que pode e o que não pode ser feito antes da campanha eleitoral?

A pré-campanha existe para aproximar o cidadão do debate político, não para antecipar a disputa eleitoral.

 O religioso se aproveitava de momentos de oração para agir. Ele orientava os fiéis a fecharem os olhos e, em seguida, realizava toques indevidos sem consentimento. Foto Reprodução Facebook
REGIME SEMI-ABERTO Há 2 meses

Justiça condena padre por abusos durante orações em igreja do Paraná

Sentença reconhece uso da fé e da autoridade religiosa para prática de crimes; outras denúncias vieram à tona após o primeiro caso

 O cenário é típico da transição entre o verão e o outono, período caracterizado por variações rápidas nas condições do tempo. Reprodução
PREVISÃO DO TEMPO Há 2 meses

Fim de semana terá virada no tempo e risco de temporais; frente fria muda cenário no início da semana

Após uma sequência de dias com calor e sensação de abafamento, a chegada de uma frente fria deve provocar aumento das instabilidades, com previsão de chuvas mais intensas

 Arte: Folha Extra
BASTIDORES FERVENDO Há 2 meses

Prefeitos do PL criam rebelião no partido com a chegada de Sérgio Moro; quase todos deixam o PL nesta quinta

Justificativa dos gestores municipais que deixarão a legenda é de que Sérgio Moro é individualista e não preza pelo diálogo

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Últimas notícias
CULTURA E TEATRO Há 10 horas

Vera Holtz se apresenta neste fim de semana no Festival Internacional de Teatro de Jacarezinho
18 CIDADES Há 11 horas

Líderes do PCC no Paraná são presos em Almirante Tamandaré durante operação contra o tráfico de drogas
ALERTA Há 11 horas

O inverno mostrando sua força; sábado e domingo será de chuva intensa e frio
ANTIGA TRADIÇÃO Há 13 horas

Encontro tropeiro em Jaguariaíva deve reunir comitivas de várias cidades do Paraná
AVIAÇÃO DE OURO Há 14 horas

Chegada de avião reunia moradores e marcava a modernidade em Jacarezinho nos anos 1940

Publicidade
ARAPOTI - IPTU PREMIADO
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Na escuridão, com The Electric Candles
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR GIRO PARANÁ
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados