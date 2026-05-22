O inverno mostrando sua força; sábado e domingo será de chuva intensa e frio

O sábado (23) será marcado por chuva em todas as regiões paranaenses. Foto Gilson Abreu - AEN

Após alguns dias de tempo mais estável, a chuva voltou a avançar sobre o Paraná nesta sexta-feira (22) e deve persistir durante todo o fim de semana em diversas regiões do Estado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), áreas de instabilidade associadas a um cavado meteorológico e ao avanço de umidade entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul provocam mudanças significativas nas condições climáticas, inclusive nas regiões do Norte Pioneiro e Campos Gerais.

As primeiras chuvas começaram ainda pela manhã nas regiões Oeste, Noroeste e Sudoeste, acompanhadas de trovoadas. Ao longo do dia, as instabilidades avançam para as demais regiões paranaenses, atingindo também o Centro, Leste e Norte do Estado. No Litoral, a previsão é de chuva entre a madrugada e a manhã de sábado.

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Segundo o meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen, apesar de o risco de temporais severos ser considerado baixo na maior parte do Paraná, há possibilidade moderada de tempestades em áreas do Oeste, Sudoeste e Centro-Sul.

As temperaturas seguem baixas em praticamente todo o Estado. Nesta sexta-feira, as máximas não ultrapassam os 22°C, enquanto cidades como Curitiba, Guarapuava e União da Vitória registram temperaturas inferiores aos 14°C durante o dia. Mesmo com o afastamento gradual da massa de ar frio que predominou ao longo da semana, o frio ainda deve permanecer durante o fim de semana.

Na quinta-feira (21), várias cidades do Paraná registraram mínimas abaixo dos 5°C, entre elas Capanema, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, General Carneiro, Guarapuava, Palmas, Pato Branco e Toledo. Já nesta sexta, as temperaturas mínimas começaram a subir gradualmente, ficando acima dos 5°C em todas as estações meteorológicas monitoradas pelo Simepar.

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Chuva deve ganhar força no sábado

O sábado (23) será marcado por chuva em todas as regiões paranaenses. Conforme a previsão, os maiores acumulados devem ocorrer entre o Centro, Leste, Campos Gerais e Norte Pioneiro, onde a chuva poderá ocorrer com intensidade moderada e acompanhada de raios.

Os volumes acumulados nessas regiões podem ultrapassar os 50 milímetros até domingo, exigindo atenção da população para possíveis alagamentos, enxurradas e transtornos em áreas urbanas e rurais.

Nos Campos Gerais e na Região Metropolitana de Curitiba, além da chuva persistente, o vento deve aumentar a sensação de frio ao longo do fim de semana.

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Domingo ainda terá garoa e céu encoberto

No domingo (24), as áreas de instabilidade começam a perder força gradualmente sobre o Paraná. Mesmo assim, o tempo permanece fechado em várias regiões.

No Leste do Estado, incluindo Curitiba e o Litoral, a previsão indica chuva fraca em diversos períodos do dia. Já no Interior, o sol pode aparecer entre muitas nuvens, embora ainda exista possibilidade de garoa e chuva leve, principalmente no Norte e Centro-Sul.

As temperaturas máximas terão pequena elevação. Paranavaí pode chegar aos 24°C, enquanto Curitiba deve registrar máxima de 17°C. Em União da Vitória, os termômetros não devem passar dos 15°C.

Defesa Civil orienta população

Diante da previsão de chuva persistente e mudanças bruscas no tempo, a Defesa Civil do Paraná reforça a importância de a população acompanhar os alertas meteorológicos emitidos pelo Simepar.

Os avisos podem ser recebidos gratuitamente por SMS, bastando enviar o CEP para o número 40199. Também é possível receber notificações pelo WhatsApp através do número (61) 2034-2611.