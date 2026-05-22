Acidente deixa caminhonete destruída e motorista morto no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

IBAITI - Um homem de 37 anos morreu vítima de um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e um caminhão. A ocorrência foi registrada na noite da quinta-feira (21) na rodovia BR153 no trecho que passa pelo município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o homem conduzia uma pick-up Fiat Strada quando acabou se envolvendo em uma colisão com um caminhão.

Com o impacto, a caminhonete ficou destruída e a vítima presa as ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local prestando os primeiros socorros, mas o homem não resistiu e morreu preso as ferragens.

A equipe da PRF esteve no local prestando atendimento a ocorrência. As equipes do IML (Instituto Médico Legal) recolheram o corpo da vítima.

Continua após a publicidade

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.