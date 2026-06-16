Últimas notícias

ED 3472 17-06-2026 Há 17 minutos ED 3472 17-06-2026

FURTO FRUSTRADO Há 1 hora Guarda Municipal recupera carro furtado em apenas 40 minutos e prende suspeito em Jaguariaíva

ANTIGO RAMAL DA FOME Há 2 horas Como investimentos bilionários transformaram o Norte Pioneiro nos últimos oito anos

EDUCAÇÃO E CULTURA Há 2 horas Espetáculo circense leva diversão e conscientização ambiental a estudantes de Jaguariaíva